Cardeal Tolentino: “A Igreja tem muita a aprender com o desporto”

“Pôr a vida em jogo” é o tema de uma Conferência Internacional sobre Desporto e Espiritualidade que se realiza no Vaticano entre 16 e 18 de maio. Trata-se de um convite que o Papa lança ao mundo do desporto e não só. O evento, organizado pelo Dicastério para a Cultura e Educação, será realizado em colaboração com a Embaixada de França junto da Santa Sé, tendo também no horizonte os próximos jogos olímpicos de Paris.



Num encontro com os jornalistas, esta manhã na Sala de Imprensa da Santa Sé, o Cardeal D. José Tolentino de Mendonça sublinhou a ligação entre desporto e espiritualidade. O Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação recordou o que o Papa disse numa entrevista em 2021 a dois jornalistas do Gazzetta dello Sport: “Para mim, treinar – e também um Papa deve estar sempre a treinar-se! – é pedir todos os dias a Deus: “O que queres que eu faça, o que queres da minha vida?”

Para o Cardeal português, a figura de Jesus “tem muito a dar ao desporto” e a Igreja “tem muito a aprender com o fenómeno desportivo”. É neste contexto que esta Conferência Internacional pretende “dar voz não só a quem está na Igreja, mas também a pessoas externas à Igreja que nos ajudarão, com as suas reflexões”, disse Tolentino. “Trata-se de um belíssimo exercício de ‘sinodalidade desportiva’, neste tempo de escuta tão polifónica. E, assim, arriscamos uma cultura do encontro, como sublinha o Papa Francisco”.

“Não somos apenas um diagnóstico”

Entre os vários participantes nesta Conferência Internacional, conta-se Arturo Mariani, ex-atleta paralímpico de futebol.

“A minha história começa ainda antes de nascer, quando os meus pais receberam a notícia de que eu iria nascer só com uma perna e outras eventuais malformações. A sua decisão de acolher a minha vida, tal como era, sem reservas nem arrependimentos, lançou a base da minha relação com a entrega, a confiança, com a fé num desígnio superior”, testemunhou o jovem italiano.

“Não somos só matéria, nem só bilhete de identidade ou, como no meu caso, não somos apenas um diagnóstico que nos é dado, somos alguma coisa mais”. Arturo revelou ainda aos jornalistas: “Ao longo do tempo, questionei-me se eu seria apenas Arturo – o que tem só uma perna, Arturo, o deficiente. E de que modo a minha condição limitaria as minhas possibilidades desportivas e até de toda a minha vida”.

Com o seu olhar positivo sobre a vida, Arturo Mariani será um dos intervenientes na Conferência que, entre outros, conta também um padre português de Braga, Marco Gil, ligado ao Clericus Cup, um campeonato de futebol do Vaticano disputado por sacerdotes e seminaristas.