Novo apelo do Papa: “Não à guerra, sim ao diálogo"

O Papa Francisco reiterou, na manhã deste domingo, o veemente apelo à paz e ao diálogo. Dirigindo-se aos fiéis na Praça de São Pedro, após a oração do Regina Coeli, o Santo Padre pediu que se continue a rezar “pela martirizada Ucrânia, que sofre tanto”.

Francisco pediu também pela Palestina e por Israel "para que haja paz e para que o diálogo entre eles se reforce e traga bons frutos.

"Não à guerra, sim ao diálogo!”, disse com veemência.

O Papa solidarizou-se ainda com as vítimas das inundações no estado brasileiro do Rio Grande do Sul e enviou saudações cordiais aos “irmãos ortodoxos e a todos os católicos de rito oriental que hoje, segundo o calendário juliano, celebram o domingo de Páscoa”