"Evitem andar com muito dinheiro". GNR alerta peregrinos de Fátima

Arranca este sábado, a Operação da GNR direcionada para os peregrinos de Fátima . A Guarda Nacional República vai intensificar as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso ao Santuário e promete apoiar os peregrinos que rumam a Fátima paras as celebrações do 13 de maio.

De acordo com Francisco Miranda, diretor do Centro Operacional do Centro Norte da Infraestruturas de Portugal, a campanha “Peregrinação Segura – Fátima 2024” inclui “ações de sensibilização direta junto dos peregrinos”, com atenção particular às vias que eles utilizam e que “têm tráfego rodoviário significativo”.

“Cheguem atempadamente a fim de evitar filas prolongadas. Não deixem bens à vista no interior do veiculo, e que os guardem na bagageira antes de chegarem ao local onde poderão estacionar. Que não transportem a carteira ou o telemóvel no bolso de trás ou na mochila. Que evitem andar com grandes quantidades de dinheiro e que não levem objetos de valor, nem objetos que sejam ostensivos”, recomenda.

O responsável adianta que, por vezes, se “praticam velocidades de circulação elevadas, o que aumenta de forma significativa a exposição ao risco por parte dos peregrinos”. Por isso, a IP está na estrada com cerca de “20 colaboradores, com o apoio de seis viaturas” para também aconselhar “a adoção de percursos por vias alternativas e com menor tráfego rodoviário”.

Francisco Miranda adianta que a campanha tem como principal objetivo “alertar os peregrinos e também chamar a atenção dos condutores. Tentamos passar algumas mensagens tais como devem circular com colete refletor e em fila indiana, e devem evitar falar a o telemóvel”.

O responsável revela que desde o início da campanha “não há registo de acidentes ou incidentes” e assegura que “naquelas zonas onde existe uma ou outra obra elas estão muito bem sinalizadas”. “Não me parece que exista interferência entre as obras e as circulações. Nas zonas onde os peregrinos passam elas estão devidamente sinalizadas com a indicação de supressão de via ou com a indicação para um desvio para uma estrada menos movimentada”, garante.

De acordo com a IP, até 13 de maio será implementado um alternativo do IC2 para a antiga Estrada Nacional 1, na zona de Fornos, Coimbra, o mesmo acontecendo entre Antanhol e Cernache.

Já no distrito de Leiria, registar-se-á a suspensão de via direita no IC2 em diversos troços.

A peregrinação aniversária de maio ao Santuário de Fátima será presidida pelo arcebispo de Barcelona, o cardeal Juan José Omella, que presidiu à Conferência Episcopal Espanhola até ao início de março; altura em que foi substituído pelo arcebispo de Valladolid, Arguello Garcia.