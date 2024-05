Arcebispo de Barcelona preside à peregrinação de maio em Fátima

O cardeal Juan José Omella, arcebispo de Barcelona, vai presidir, em Fátima, à peregrinação internacional aniversária de maio.

Será a primeira vez que o prelado preside a uma grande peregrinação na Cova da Iria. Em 2023, esteve em Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude e enalteceu o acolhimento português aos jovens espanhóis.

D. Juan José Omella foi ordenado presbítero a 20 de setembro de 1970 e, em julho de 1996, foi nomeado bispo auxiliar de Saragoça. Em 23 de dezembro de 2017, o Santo Padre designou-o membro do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica e, em julho de 2017, foi eleito cardeal.

Em comunicado, o Santuário refere que a peregrinação internacional aniversária de maio “faz memória da primeira aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos, em 1917, em que lhes pediu: ‘Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra’.

“Volvidos 107 anos, o desafio de orar é tão atual quão necessário. A isso convida o programa que aguarda os peregrinos na Cova da Iria, a 12 e 13 de maio, com oração coletiva, mas também com momentos de silêncio e introspeção”, lê-se.

São esperados milhares de fiéis

Na peregrinação são esperados milhares de fiéis, estando já inscritos uma centena de grupos. A maior parte provém de Portugal, mas fizeram-se igualmente anunciar, junto dos serviços do Santuário, peregrinos organizados provenientes de mais de 20 países, sobretudo dos continentes europeu, asiático e americano.

O Santuário lembra que a gestão da chegada de peregrinos a Fátima é feita pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pela Guarda Nacional Republicana, que terá a partir do dia 11 de maio um reforço efetivo de meios na Cova da Iria, nomeadamente para monitorização de trânsito e apoio ao peregrino. No dia 12 e 13 de maio, haverá um reforço de meios no caminho dos Pastorinhos, nos Valinhos, bem como em Aljustrel, junto às casas dos Pastorinhos.

A partir das 14h00 de 9 de maio, para quem chega a pé, o Santuário de Fátima tem à disposição espaços de alojamento, unidade que tem capacidade para acolher cerca de 500 peregrinos que são atendidos por ordem de chegada.

“A inscrição é feita de modo individual e pessoalmente no secretariado, sem marcações. Este acolhimento é disponibilizado em regime de camaratas, até ser atingida a lotação disponível. A estes peregrinos são igualmente entregues senhas para que possam tomar uma refeição leve e o pequeno-almoço”, esclarece o Santuário.