Papa quer “párocos em prol do sínodo”

O Santo Padre escreveu uma carta aos 300 padres que participaram em Roma no Encontro Internacional “Párocos em prol do sínodo”. Preocupado com a consolidação do caminho sinodal, Francisco manifestou a sua gratidão e estima pelos sacerdotes que cuidam de igrejas periféricas ou de grandes metrópoles, bem como de “igrejas antigas, com fiéis cada vez mais idosos ou de igrejas jovens, que nascem sob uma grande árvore, onde o canto dos pássaros se mistura com canções infantis”.

Nesta Carta, o Papa sublinha que “nunca nos tornaremos uma Igreja sinodal missionária, se as comunidades paroquiais não fizerem”. De olhos postos na Segunda Sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará no próximo mês de outubro, Francisco considera que “se as paróquias não forem sinodais e missionárias, a Igreja também não o será” e aponta três caminhos a serem seguidos neste percurso: reconhecer as sementes do Espírito nos fiéis; recorrer ao discernimento comunitário; e reforçar a comunhão entre padres e bispos.

“Estou convencido de que assim fareis surgir muitos tesouros escondidos e encontrar-vos-eis menos sós na grande missão de evangelizar, experimentando a alegria duma paternidade genuína que não sufoca nos outros, homens e mulheres, as suas muitas potencialidades preciosas, antes as fará sobressair”, escreve o Papa.

Francisco aproveitou ainda para deixar mais um conselho aos párocos:

“Não podemos ser autênticos pais, se não formos, antes de tudo, filhos e irmãos. E não seremos capazes de suscitar comunhão e participação nas comunidades que nos são confiadas se, primeiro, não as vivermos entre nós. Bem sei que, na sucessão das incumbências pastorais, este compromisso poderá parecer excessivo ou até uma perda de tempo, mas na realidade é verdade o contrário: de facto só assim somos credíveis e a nossa ação não desperdiça o que outros já construíram”, concluiu.