Escola do Santuário propõe oficina sobre o Rosário e(m) Fátima

A Escola do Santuário vai promover, no fim de semana de 18 a 19 de maio, uma oficina sobre “o Rosário e(m) Fátima”.

O encontro, que vai decorrer na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, propõe-se refletir sobre a história desta prática devocional na Igreja, sobre o seu conteúdo bíblico e referência cristológica, a partir da relevância desta oração para a experiência cristã contemporânea.

De acordo com a informação disponibilizada, a iniciativa vai proporcionar momentos de oração, nomeadamente a recitação do Rosário, na noite de sábado, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e a celebração da Missa, na Capela de Nossa Senhora do Carmo.

Para a tarde do primeiro dia está prevista uma visita à exposição temporária “Rosarium: Alegria e Luz, Dor e Glória”, sobre o “Rosário como caminho para a paz” está também prevista para a tarde do primeiro dia.

Segundo o Santuário, a oficina insere-se numa “série de três itinerários de espiritualidade sobre a oração que a Escola do Santuário de Fátima propõe para este ano pastoral”.

Depois da oficina sobre o Rosário, a 18 e 19 de maio, segue-se a última, no fim de semana de 9 e 10 de novembro, sobre “o silêncio contemplativo e(m) Fátima”.

Os itinerários, que pretendem “conjugar harmoniosamente os âmbitos formativo e experiencial” e oferecer a possibilidade de reflexão e vivência espiritual de cada uma das orações, são desenvolvidos por André Pereira, diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral; pela irmã Sandra Bartolomeu, das Servas de Nossa Senhora de Fátima, e pelo padre Francisco Pereira, capelão do Santuário de Fátima.

A participação na oficina está limitada a 40 participantes e requer inscrição através de formulário digital.