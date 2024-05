​“É terrível ganhar com a morte”, lamenta o Papa

O Papa condenou esta quarta-feira de manhã, uma vez mais, os que lucram com a guerra. No final da audiência geral, Francisco pediu orações pela paz e pelas vítimas da guerra, para todos os povos e todo o mundo. E acrescentou: “Infelizmente hoje os investimentos que dão mais rendimento são as fábricas das armas. É terrível, ganhar com a morte. Peçamos pela paz. Que a paz avance!”

Na saudação aos fiéis de língua inglesa, Francisco manifestou a sua proximidade ao povo do Quénia, recentemente afetado por graves inundações que causaram várias mortes, feridos e destruição. “Convido-vos a rezar por todos os que estão a sofrer os efeitos deste desastre natural”, afirmou.

A catequese desta quarta-feira foi dedicada à virtude da fé. O Santo Padre disse que “ser cristão não é antes de tudo aceitar uma cultura, com os valores que a acompanham, mas acolher e preservar um vínculo: eu e Deus; a minha pessoa e o rosto amável de Jesus.” Francisco explicou que o grande inimigo da fé “não é a inteligência, nem é a razão, como, infelizmente, alguns continuam a repetir obsessivamente, mas é simplesmente o medo”.

Por isso, “a fé é o primeiro dom a ser acolhido na vida cristã” e “deve pedido diariamente, para que se renove sempre em nós. Aparentemente é um dom pequeno, mas é o essencial.”, concluiu.