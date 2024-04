​Francisco pede orações pelos futuros sacerdotes e religiosos

Ao longo de todo o mês de maio, o Papa convida a rezar pela formação dos seminaristas, dos religiosos e das religiosas.



Num vídeo divulgado hoje pela Rede Mundial de Oração do Papa, Francisco considera que cada vocação é um “diamante bruto que deve ser polido, trabalhado e moldado em todas as suas faces”. No fundo, um bom sacerdote, religioso ou religiosa, “deve antes de tudo ser um homem, uma mulher formados, trabalhados pela graça do Senhor”. Por isso, a sua preparação “deve ser integral, deve desenvolver-se a partir do seminário e do noviciado, no contacto direto com a vida das outras pessoas. Isto é fundamental”.