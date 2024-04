Santuário de Fátima. Departamento de Hospedagem lança portal de reservas online

O Departamento de Hospedagem do Santuário de Fátima lançou, esta segunda-feira, o portal de reservas online booking.fatima.pt, através do qual é possível conhecer as várias unidades de alojamento e de eventos, e efetuar uma pré-reserva.

“Ficar hospedado nas casas de retiros do Santuário de Fátima ou alugar um dos espaços destinados a eventos é agora mais fácil e rápido”, refere o Departamento de Hospedagem do Santuário de Fátima, em comunicado.

O portal vai “ajudar os organizadores de peregrinações, congressos, encontros e retiros a agilizarem marcações, proporcionando acesso rápido e fácil a uma galeria de imagens que podem visitar e explorar”.

Outro motivo que está na origem da criação do portal é “o aumento da procura de um tipo de alojamento que proporcione a experiência diferente e única de dormir num lugar sagrado”.

Nos últimos anos, o Departamento de Hospedagem do Santuário de Fátima tem registado uma procura “crescente de peregrinos e visitantes que expressam o desejo e a necessidade de descansar, encontrar um sentido para a vida, estar em silêncio ou experimentar a simplicidade”.