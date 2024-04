Papa elogia "diversidade" da vida religiosa, antídoto para mundo "dividido"

O Papa Francisco elogiou esta segunda-feira, no Vaticano, a experiência de “diversidade” e de internacionalidades das comunidades de vida consagrada, em particular perante um mundo “dividido”.

“Esta é uma mensagem importante, especialmente no nosso mundo, muitas vezes dividido pelo egoísmo e pelo particularismo: as diversidades são dons a partilhar, as diversidades são dons preciosos! Sejam profetas disso”, apelou, numa intervenção divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé.

Francisco recebeu delegações dos Filhos da Caridade (Canossianos) e dos Irmãos de São Gabriel, por ocasião de seus capítulos gerais e dos aniversários de nascimento de seus fundadores, respetivamente 250 anos de Santa Madalena de Canossa e 350 anos de São Luís Maria Grignion de Montfort.

“A uniformidade mum instituto religioso, numa diocese, num grupo de leigos, mata! A diversidade em harmonia faz crescer. Não se esqueçam disso. Diversidade em harmonia”, apelou.

O Papa falou dos capítulos – assembleias magnas dos Institutos Religiosos – como verdadeiros “eventos sinodais” e “momentos de graça”, que combinam o passado, o presente e o futuro.

Francisco deixou um alerta contra os religiosos “bombeiros”, pedindo que consagrados e consagradas sejam “homens e mulheres com o ardor de incendiar”, a partir da mensagem de Cristo.