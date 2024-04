Papa visita Veneza numa manhã intensa de domingo

O Papa Francisco vista este domingo a cidade de Veneza. O programa intenso está concentrado numa só manhã, e inclui cinco discursos.

Pelas 7h00 (hora de Lisboa) Francisco aterra de helicóptero na ilha de Giudecca, em Veneza, e encontra-se com as reclusas do complexo prisional que ali existe.

Pouco depois, visita a Bienal de Veneza e o pavilhão da Santa Sé, cujo curador é o cardeal Tolentino de Mendonça. Ainda nesta ilha está prevista uma saudação do Papa às autoridades e aos artistas. É a primeira vez que um Papa visita esta exposição internacional.

No final deste encontro, o Papa dirige-se num barco rápido de patrulha até à basílica de Santa Maria da Saúde para mais um encontro com jovens e depois atravessa uma ponte flutuante que o leva até à Praça de São Marcos.