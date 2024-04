O “milagre da cruz luminosa”: a história que deu origem à Festa das Cruzes

A Festa das Cruzes, no concelho de Barcelos, acontece anualmente e é considerada a primeira grande romaria do Minho, num misto de cor, tradição e animação popular.

Mas o milagre não fica por aqui. “Depois, havia um fidalgo, de nome Dom Pedro Martins, que pela força queria desposar a Luisinha, e o pai não estava de acordo, então o fidalgo perseguiu-os. A certa altura foi ter com a Luisinha e deparou-se também com essa cruz luminosa. Isso provocou nele uma mudança de comportamento, uma conversão, e ele passou a acreditar em Cristo. A partir daí ficou essa marca na história de Barcelos”, acrescenta o Padre Manuel da Rocha.

O “milagre da cruz luminosa” motivou também a construção do Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz, onde se celebra a eucaristia solene da festa, a 3 de Maio, data do feriado do município.