Santo Condestável: "Escuteiros portugueses católicos assumiram S. Nuno como exemplo pelo seu lado místico"

A Fraternidade de Nuno Álvares (associação de escuteiros adultos), realizou este sábado as cerimónias de celebração do 15º aniversário da canonização de São Nuno de Santa Maria, que foi ontem celebrada.

José Luís Silva, presidente da fraternidade explicou à Renascença a importância do Santo Condestável para o corpo nacional de escutas.

Afirmando que “os escuteiros portugueses católicos assumiram a figura de são Nuno como um exemplo exatamente pelo seu lado místico. Por exemplo, quando ele ia para as batalhas, rezava antes, tinha sempre Deus no seu pensamento e depois de ter tudo, deixou tudo para servir a Deus e os outros. Isto é o exemplo que nós, escuteiros, na nossa humildade procuramos sempre como inspiração para o nosso espírito de serviço”.

São Nuno de Santa Maria foi canonizado no dia 26 de abril de 2009 pelo papa Bento XVI, depois de ter sido beatificado em 1918 pelo Papa Bento XV.

Nas celebrações do 15º aniversário realizou-se um Desfile na Avenida da Torre de Belém, em direção à estátua de Nuno Álvares Pereira. Seguidamente realizaram-se as honras com formatura dos participantes e estandartes. As celebrações oficiais terminaram com uma Missa de Ação de Graças na Igreja do Santo Condestável, em Lisboa, onde se encontram as relíquias de São Nuno de Santa Maria.