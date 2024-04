Dia da Mãe. Igreja evidencia papel das mais pobres e sós

A Comissão Episcopal do Laicado e Família defende que "todas as mães têm direito ao apoio de todos", evidenciando o esforço desempenhado pelas "mais pobres, as mais sós, aquelas que têm de ser mãe e pai".

"Como não admirar as mães que tiveram de enfrentar todas as dificuldades sem a presença responsável e comprometida dos pais? Como não valorizar as mães que por adoção deram vida por filhos não biológicos mas de coração? Como não exaltar a heroicidade das mães que pela morte de seu cônjuge ou companheiro, enfrentaram na solidão a criação e educação dos seus filhos?", questiona aquela comissão.

Este organismo é presidida pelo bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, numa mensagem a propósito do Dia da Mãe, que se assinala em 5 de maio.

Para este órgão da Conferência Episcopal Portuguesa, "em tempos de paz frágil ou mesmo de países em guerra", devem ser lembradas "com intensa solidariedade, todas as mães em territórios exacerbados de violência, em campos de refugiados, em fugas de emergência, em migração forçada e, pior ainda, em luto por filhos perdidos neste contexto desumano".

Também, numa ocasião em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril, a comissão presidida por D. Nuno Almeida apela a que as mães renovem "valores de respeito, tolerância e paz, e (...) prossigam na defesa da dignidade de cada ser humano na riqueza das suas diferenças e na diversidade das suas raças, culturas, credos e talentos".

A Comissão Episcopal do Laicado e Família tem como finalidade o acompanhamento das associações de fiéis na área do Apostolado dos Leigos e a promoção da Pastoral nas áreas da Família, da Juventude e do Ensino Superior.