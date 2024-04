Papa elogia os benefícios do jogo de damas

“O jogo de damas tem duas belas características: estimula a mente e é acessível a todos, porque não exige grandes meios nem estruturas”, disse o Papa esta manhã, numa audiência aos membros da Federação Italiana de Damas, por ocasião de seu centenário.

Francisco elogiou as vantagens deste jogo que exercita a capacidade lógica “e bem precisamos dela, porque o abuso dos novos media adormece-a”, comentou. “Num mundo caracterizado pelo individualismo, que às vezes corre o risco de se tornar isolamento, o vosso jogo faz com que o ar puro e fresco circule”, acrescentou o Papa. “É um daqueles jogos com os quais, onde quer que estejamos, se pode facilmente criar momentos de encontro e diversão: basta um tabuleiro, as pedras e dois jogadores; e é uma maneira simpática para estar juntos”.

O Santo Padre recordou ainda que o jogo de damas, é um dos passatempos comuns entre os migrantes: “muitos desses irmãos e irmãs, em situações de grande incerteza e apreensão, encontram alívio jogando damas, por vezes até com as pessoas que os acolhem”.