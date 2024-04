João Paulo II foi canonizado há 10 anos

O Papa Francisco, que na manhã deste sábado preside a um encontro com seis mil avós e netos, não participa nesta missa. No entanto, o Santo Padre referiu-se a este aniversário, ao recordar São João Paulo II na audiência geral da passada quarta-feira.

"A celebração do 10.º aniversário da canonização de São João Paulo II responde a um desejo dos fiéis que desejam expressar gratidão pelo dom de sua pessoa e ministério. Por esse motivo, a celebração é aberta a todos. Qualquer pessoa pode participar sem precisar de um ingresso para entrar na Basílica", anunciou a Fundação Vaticana João Paulo II, ligada ao Dicastério para os Leigos, Família e Vida.

Foi há 10 anos que João Paulo II foi canonizado. A efeméride vai ser assinalada, este sábado, 27 de abril, com uma missa solene presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, na basílica de São Pedro, pelas 16h00 (hora de Portugal continental).

Bergoglio acrescentou ainda, ao propósito de Wojtyla, que “olhando para a sua vida, podemos ver o que pode o homem alcançar quando aceita e desenvolve em si os dons de Deus, a fé esperança e caridade.

A canonização de João Paulo II realizou-se a 27 de abril de 2014, na Praça São Pedro e foi presidida pelo Papa Francisco, na presença do Papa emérito Bento XVI.

Juntamente com João Paulo II foi também canonizado João XXIII, por vontade expressa do Papa Francisco.

“São João XXIII e São João Paulo II tiveram a coragem de contemplar as feridas de Jesus, tocar as suas mãos chagadas e o seu lado trespassado. Não tiveram vergonha da carne de Cristo, não se escandalizaram d’Ele, da sua cruz; não tiveram vergonha da carne do irmão, porque em cada pessoa atribulada viam Jesus”, disse então Francisco, na homilia da missa de canonização. “Foram dois homens corajosos que deram testemunho da bondade de Deus e da sua misericórdia, à Igreja e ao mundo”.

Há 10 anos, esta celebração foi designada por muitos como “a festa dos quatro Papas”, por ter reunido na Praça de São Pedro, os dois grandes retratos dos novos santos e a presença física de Francisco e de Bento XVI.