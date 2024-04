"Trágico acidente" na Romaria a Cavalo fez um morto e um ferido

A Comissão Organizadora da XXII Romaria a Cavalo entre Moita e Viana do Alentejo lamentou o "trágico acidente" ocorrido esta quarta-feira, com um atropelamento que causou a morte de um participante e ferimentos ligeiros noutro, não tendo sido cancelada.

"A Comissão Organizadora da XXII Romaria a Cavalo vem por este meio lamentar o trágico acidente ocorrido, esta manhã, na segunda etapa do percurso, em Landeira, que resultou no falecimento de um participante e provocou ferimentos leves em outro", lê-se num comunicado.

Na nota, a organização da Romaria a Cavalo endereça "as mais sentidas condolências à família" e deseja "a todos os romeiros um resto de romaria tranquila e em segurança".

Um homem de 56 anos morreu e o filho de 28 sofreu ferimentos ligeiros depois de terem sido atropelados por uma charrete que participava na Romaria a Cavalo, revelaram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

"O atropelamento aconteceu no campo de futebol de Landeira, no concelho de Vendas Novas. Pela informação que os militares da GNR recolheram, os cavalos andaram sozinhos com a charrete e as duas pessoas foram atropeladas", disse fonte da GNR.