Santuário de Fátima acolhe concerto de coros infantis

A Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, vai acolher, esta quinta-feira, a 16.ª edição do encontro de coros infantis.

“Esta iniciativa permite trazer ao Santuário uma diversidade de coros do país e do estrangeiro, que aqui trazem também a riqueza do seu repertório e das suas experiências”, explica José Leite, maestro da Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima.

O XVI Encontro de Coros Infantis do Santuário de Fátima vai juntar em concerto, às 15h00, o Coro Infantil Regina Coeli, de Lisboa, o Coro Juvenil do Carmo de Beja e a Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima.

Neste encontro, os 20 elementos da Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima, sob a direção do maestro José Leite, vão estar acompanhados por elementos do Coro do Colégio de São Miguel, orientados por Lídia Pereira, numa formação total de 45 coralistas.

Depois de um repertório a cargo de cada um dos coros participantes, as três formações vão interpretar em conjunto, no final, a peça “Ave, candeias que Deus acendeu”, composta pelo organista do Santuário Davide Barros e interpretada pela primeira vez por ocasião da visita do Papa Francisco a Fátima, a 5 de agosto de 2023.

O coro infanto juvenil do Santuário de Fátima Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima foi criado em 2003 para animar a Peregrinação Nacional das Crianças. Com 21 anos de existência, a formação tem atualmente 20 elementos, com idades entre os 8 e os 17 anos.

Sob a direção de José Leite, o coro anima as celebrações do Santuário de Fátima, participa em concertos no país e no estrangeiro e acolhe coros de outros países. Reúne para ensaiar à terça e sexta-feira, das 18h30 às 20h00, na Casa de Retiros de Nossa Senhora das Dores, no Santuário.

Para além da interpretação de repertório de reconhecidos compositores, a Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima tem procurado uma identidade musical própria, nomeadamente através da recriação de peças ligadas à Mensagem de Fátima e à história do Santuário.

O Coro Infantil Regina Coeli, de Lisboa, que integra a Associação Musical Concertato, iniciou a sua atividade em 1991 e conta atualmente com cerca de 30 crianças, com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos. Sob a direção de Carolina Gaspar desde 2017, o Coro tem assumido um projeto que “alia a componente musical de qualidade a outras dimensões artísticas, como a literatura e a expressão corporal”.

O Coro Juvenil do Carmo de Beja foi fundado em 1999 e integra 31 elementos entre os 8 e os 26 anos. No início deste ano, representou Portugal no 44.º Congresso Internacional de Pueri Cantores, em Roma, onde cantou perante o Papa Francisco. A formação é dirigida por Helena Almeida e interpreta essencialmente música sacra.

O concerto do XVI Encontro de Coros Infantis do Santuário de Fátima tem entrada livre.