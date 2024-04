Patriarca Latino de Jerusalém agradece ajuda da Diocese de Setúbal

De acordo com informação enviada à Renascença pela Diocese de Setúbal, o Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pierbattista Pizzaballa, enviou uma mensagem de agradecimento à Diocese que decidiu atribuir a renúncia quaresmal aquela comunidade católica do Médio Oriente para apoiar as crianças vítimas da guerra na Terra Santa.

Na sua mensagem video, o Cardeal Pizzaballa agradece a “proximidade” da “igreja de Setúbal” e refere que na Terra Santa se vive um “drama tão duro como nunca se viu nos últimos anos”.

O responsável afirma que esse apoio também é um “consolo, porque nos faz entender que, apesar de tudo, há quem se preocupa connosco e nos ajuda e nos apoia”.

Recorde-se que a Diocese de Setúbal enviou 35 mil euros como fruto de parte da sua renúncia quaresmal (a outra parte foi o Fundo de Emergência Diocesano) para apoiar as crianças vítimas da guerra.