Jogos Nacionais Salesianos. Quase mil atletas em competição

De acordo com uma nota enviada à Renascença pelos Salesianos de Portugal a edição deste ano vai contar com a participação de mais de mil atletas nas modalidades de futsal, basquetebol, voleibol, ténis de mesa, natação e xadrez.

Os jogos vão decorrer nos salesianos do Estoril e estarão presentes nove delegações de todo o país, num evento que envolve cerca de 900 atletas e mais de 150 voluntários.

A organização diz que "os Jogos Nacionais Salesianos são, por natureza, uma competição desportiva… Mas sendo um evento Salesiano, será sempre, num espírito de família, de celebração e de festa”.

Este ano, o lema escolhido foi: Somos amigos! “Entre vós, sinto-me bem”; num claro apelo à amizade, ao respeito mútuo, à construção de relações positivas, à alegria…

Além das competições desportivas, a edição deste ano apresenta diversas propostas educativo-pastorais, culturais e recreativas.

A grande novidade da edição deste ano é o local onde se irá realizar a Cerimónia de Abertura, a celebração da Eucaristia e o Encerramento dos Jogos: o pátio central dos Salesianos do Estoril, que já recebeu, no ano passado, a festa WYD DON BOSCO 23 (integrada na Jornada Mundial da Juventude) com uma participação aproximada de 9000 jovens.

Os Jogos Nacionais Salesianos realizam-se, anualmente, em Portugal desde 1992, em diversas cidades onde existem presenças salesianas. O evento reúne atletas e comunidades educativo-pastorais num momento de família, de celebração e de festa, segundo um estilo próprio de educar e de evangelizar: o estilo Salesiano.

Na sua primeira edição, esta experiência desportiva, lúdica e cultural, teve lugar em Mogofores, Anadia, e contou com disputas nas modalidades de Andebol, Basquetebol, Voleibol e Futebol.