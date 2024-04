D. Nuno Almeida ordena sacerdote dos Padres Marianos

O bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, vai presidir, no dia 18 de maio, à ordenação sacerdotal de João Paulo de Magalhães Pereira, da Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição (MIC). A celebração está marcada para as 11h00, na Igreja de Santa Maria Mãe da Igreja, em Macedo de Cavaleiros.

O futuro sacerdote tem 40 anos, é natural de Maximinos, em Braga. Após alguns anos de acompanhamento vocacional no Convento de Balsamão, em Macedo de Cavaleiros, fez o noviciado na Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição no Brasil, onde emitiu os primeiros votos em Manoel Ribas, Paraná, no dia 25 de abril de 2020.

Após regressar a Portugal, tem colaborado na Unidade Pastoral da Divina Misericórdia, em Mavedo de Cavaleiros, sobretudo no atendimento de cartório, na catequese da adolescência e na animação da pastoral dos jovens. Faz celebrações da Palavra, aos domingos, nas comunidades de Macedo de Cavaleiros e integra a equipa de pastoral juvenil e vocacional do Vicariato Português dos Marianos da Imaculada Conceição.

João Paulo de Magalhães Pereira fez a profissão perpétua no dia 29 de janeiro de 2023, em Macedo de Cavaleiros e foi ordenado diácono na mesma localidade, no dia 30 de julho de 2023, tendo sido a primeira ordenação presidida por D. Nuno Almeida como bispo da Diocese de Bragança-Miranda.

Como lema para o seu ministério sacerdotal, o diácono João Paulo escolheu o mesmo lema que para a sua consagração religiosa: “Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo” (Mt 5, 13-14), exprimindo assim o seu desejo "de servir Cristo e a Igreja como padre mariano, contribuindo com o seu estilo pessoal dentro do carisma comunitário para reavivar a consciência de sermos povo de irmãos e irmãs, amado e escolhido para anunciar, testemunhar e semear a alegria e a esperança do Evangelho".

A missa nova será no dia 19 de maio, Domingo de Pentecostes, às 15h30, no Convento de Balsamão, freguesia de Chacim, concelho de Macedo de Cavaleiros.

Os Padres Marianos, como são conhecidos, foram fundados, em 1670, na Polónia, por Santo Estanislau Papczynski, cuja memória litúrgica se celebra no dia 18 de maio.