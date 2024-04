Sínodo 2021-2024: "Cada comunidade deve conhecer os pobres, os imigrantes, os refugiados"

O Patriarcado de Lisboa divulgou esta terça-feira um novo contributo sinodal, no qual defende atitudes de “acolhimento” e “acompanhamento” das pessoas, em particular das que vivem em situações de maior fragilidade.

“O acolhimento e o acompanhamento das pessoas foram reconhecidos como elementos fundamentais para a vida eclesial. Estas duas atitudes devem conduzir à atenção às periferias humanas, geográficas, económicas e sociais: cada comunidade deve conhecer os pobres, os imigrantes, os refugiados e ir ao seu encontro não como um mero assistencialismo, mas com a caridade de Cristo”, assinala o documento, enviado à Agência Ecclesia.

O relatório síntese da reflexão realizada na Diocese de Lisboa, no período entre sessões da XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, propõe ainda a criação de “gabinetes de escuta e acompanhamento”. O documento tem 21 pontos, sublinhando a importância de “auscultar as vozes dos que, de alguma forma, se sentem excluídos”, dando como exemplo “as famílias reconstruídas, as pessoas separadas, as pessoas com atração pelo mesmo sexo”.

A reflexão alude ao papel das estruturas caritativas, que podem “ir para além do assistencialismo”, realçando que a Igreja é “chamada a combater a pobreza e ter presente todas as suas formas”. O texto aponta também o lugar das famílias e a responsabilidade dos leigos nas comunidades católicas, apelando a um maior “sentido de pertença”.

"Alguns grupos indicaram que o papel das mulheres na Igreja é insuficiente, de forma particular no que se refere aos ministérios, também ordenados, ainda que alguns grupos reconheçam que isso é matéria pouco consensual”.