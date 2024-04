Papa pede fim da "espiral de violência" no Médio Oriente

O Papa pediu este domingo que se evite uma “espiral de violência” no Médio Oriente, afirmando que segue com "preocupação e dor" as notícias do agravamento da situação entre Irão e Israel.

"Faço um sincero apelo para que se evite qualquer ação que possa alimentar uma espiral de violência com risco de transformar o Médio Oriente num conflito bélico de dimensões ainda maiores", pediu, , desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do Regina Coeli.

"Chega de guerra, chega de ataques, chega de violência. Sim ao diálogo, sim à paz. Ninguém deve ameaçar a existência do outro. Que todos as nações tomem o partido da paz”, deixando ainda um apelo de que israelitas e palestinos devem viver “em dois Estados, lado a lado, em segurança”.

Francisco pediu que se chegue, em breve, a “um cessar-fogo em Gaza e se percorram as vias da negociação”.

“Negociação, com determinação, para que se ajude a população que caiu numa catástrofe humanitária e se libertem imediatamente os reféns, sequestrados há meses”, insistiu.