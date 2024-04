Abusos de menores. “O passo que se deu ainda é muito pequeno”

A presidente da equipa de coordenação das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores, Carla da Silva Rodrigues, diz que a sociedade ainda não tem consciência plena de que é preciso estar muito atento à questão dos abusos de menores.

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, Carla da Silva Rodrigues defende a necessidade de uma aposta na formação e uma atenção absoluta à vítima porque “as pessoas continuam a considerar que acontece na casa do outro”. “Eu encontro motivação para o combate [aos abusos] na Igreja”, sublinha. Carla da Silva Rodrigues apela às Dioceses que divulguem os números das denúncias de abusos de menores na Igreja e diz que "é necessário falar mais das Comissões Diocesanas". “Temos apelado a que as próprias dioceses façam essa comunicação, divulguem os números, mas é necessário mais do isto. É necessário que as Comissões Diocesanas sejam faladas como é falado o Grupo Vita”, reforça. Para Carla da Silva Rodrigues, a indeminização às vitimas de abusos na Igreja é "um passo significativo" no reconhecimento deste flagelo. A presidente da Equipa de Coordenação das Comissões Diocesanas aplaude a decisão dos bispos portugueses em criar uma Comissão para avaliar as indeminizações às vítimas e classifica a reparação financeira de “passo gigante”. Noutro plano, Carla da Silva Rodrigues defende alterações nos prazos de prescrição dos crimes de abuso sexual de menores. Embora não defende o fim puro e simples da prescrição considera que “da forma como está”, a lei “limita os direitos”. “Está mais do que provado que o timing estabelecido não é suficiente para o menor que é abusado”, argumenta.

"Não há encobrimento, há trabalho"

A Conferência Episcopal decidiu criar um fundo para compensações financeiras que contará com o contributo de todas as dioceses e anuncia uma comissão de avaliação que vai ser responsável pela definição dos montantes. Parece-lhe o melhor método ou esperava a definição de um montante, de um valor? Parece-me o melhor método, sem dúvida, porque, se houvesse mais critérios já definidos, havia como que um vínculo, havia uma falta de independência. E parece-me que esta comissão a ser criada terá que agir com seriedade, que é aquilo que se pede, e também com total independência. Evitando assimetrias... Exatamente. A questão que foi divulgada de haver um prazo para se apresentarem os pedidos de indemnização terá sempre de se considerar, exatamente para evitar que se esgotem fundos com os primeiros e depois não chegue a todos. Tem de haver seriedade, rigor, justiça, como é óbvio, e muito respeito na análise de cada processo. E se existirem casos de abuso ou denúncias que cheguem depois de dezembro de 2024? Isso terá que ser averiguado mais tarde, porque, neste momento, é isto que está previsto e que já foi divulgado. Já há alguns pedidos formulados... Também não vos sei dizer se esses pedidos que já foram apresentados serão validados ou terão que ser repetidos, são tudo questões práticas que serão apuradas daqui para a frente. Temos até junho para determinar e acertar estas questões. Foi dito que a Comissão vai ser, criada, foi dito o prazo, entre junho e dezembro de 2024, e foi dito também que o fundo é constituído pela Conferência Episcopal Portuguesa, solidariamente com todas as dioceses. A gestão deste fundo caberá depois autonomamente a esta Comissão? Não me quero vincular nessa matéria porque isso ainda não foi decidido, ainda não foi discutido. Desconheço neste momento, tão prematuro, porque isto é uma decisão recente. Desconheço se esse fundo vai ser gerido pela Comissão, se vai ser gerido pela Conferência Episcopal... Ou seja, a Comissão terá, digo eu, de criar critérios, parâmetros, como que balizas para poder chegar a um determinado montante. Mas penso, sem querer vincular ninguém nesta resposta, que o pagamento caberá à Conferência Episcopal. Como é que enquadra este tema no todo do processo de ajuda a quem foi vítima de abuso? Considero que se deu um passo gigante. Parece conter pouco o comunicado [da Assembleia Plenária da CEP] no que toca à reparação das vítimas de abusos sexuais. Mas, neste pouco que parece conter, entendo que traz muito, porque nos traz a independência em que todos nós queremos agir. Por isso, considero que se deu um passo significativo na História da Igreja no sentido da reparação, que não é total, como é óbvio, porque as dores estão muito enraizadas, os danos causados em muitas situações são avultadíssimos. Mas, sim: deu-se um passo gigante no reconhecimento deste flagelo.

"Eu encontro motivação para o combate [aos abusos] na Igreja"

Desde que iniciou trabalhos, o Grupo Vita já recebeu 86 denúncias. É um número muito diferente do que está dado pelas comissões diocesanas? É, porque nem todas as denúncias se reportam às comissões diocesanas. Os institutos estão separados. A nível de denúncias que dizem respeito às comissões diocesanas, serão cerca de 30. Não quero entrar em detalhes porque podemos estar uma semana sem receber nenhuma denúncia e depois, num dia, recebem-se três. Mas serão cerca de 30. Esta diferença nos números é indicativa da persistente desconfiança das vítimas nas comissões diocesanas e na coordenação nacional? Não vejo dessa forma. Vejo que há uma grande divulgação da atividade do Grupo Vita, que surge, e bem, como um local, como uma instituição onde a vítima se pode dirigir. E não há uma divulgação da comissão diocesana. Mas trabalhamos todos para o mesmo. Antes de surgir o Grupo Vita, as vítimas dirigiam-se às comissões diocesanas. E sei que, num encontro com uma vítima, foi dito pela senhora que pensava que a queixa tinha que se dirigir ao Grupo Vita. Mas não considero, de todo, que seja relevante onde é que a vítima se dirige. O que importa é que a vítima sinta a confiança. Aquilo a que me referia era mais à possibilidade de haver desconfiança por serem organismos da própria igreja... O Grupo Vita foi criado pela Igreja. Que haja desconfiança de alguns, acredito que sim. Parece-me compreensível, depois de tanto dano sofrido.

"É preciso formação a nível da igreja, mas também é preciso ações de formação destinadas à prevenção, a nível da escola, a nível das famílias"

Como se poderia superar essa desconfiança? Como criar mais proximidade, mais confiança entre as comissões diocesanas e as vítimas? Um primeiro passo, e simples, era haver mais divulgação. As comissões diocesanas nunca são referidas pelos órgãos de comunicação social e têm total independência. Eu estou no cargo de Coordenadora Nacional há relativamente pouco tempo, mas já tive oportunidade de contactar todas as comissões diocesanas, de perceber, claro de uma forma ainda não muito profunda, mas também me foi explicado por quem me passou o cargo, pela doutora Paula Margarido, que todos nós estamos preparados e trabalhamos com afinco nesta matéria de acolher, de acompanhar. E há esta queixa que é "nós não temos divulgação". Dizer isso é mau? Só é mau do ponto de vista em que, se o Grupo Vita cessar funções, a quem se vão dirigir as vítimas? Essa pode ser a perspetiva a médio prazo? Eu penso que sim, porque foi esse o princípio, quando surgiu o Grupo Vita. Se essa decisão de haver um limite temporal é vinculativa, desconheço. Mas, sim, era o que estava previsto, era ter um limite temporal. Estamos aqui na Renascença e na Ecclesia a divulgar também as comissões diocesanas e a Coordenação Nacional, precisamente também com esse objetivo... Agradeço, em nome das comissões diocesanas. A divulgação dos casos em investigação, nas várias dioceses, tem acontecido a partir de critérios diferentes e, na última reunião nacional com as várias comissões, foi dito que seriam divulgados duas vezes por ano a partir da uniformização de critérios. Como é que está esse processo? Estamos a reunir os números. A equipa de Coordenação Nacional irá, dentro de pouquíssimo tempo, divulgar os números que tem referente a vários períodos, desde 2019, a altura em que surgiram as primeiras comissões, até à Comissão Independente, depois da Comissão Independente e depois ao período pós-grupo Vita. E serão divulgados pela equipa de Coordenação Nacional.

"Não considero de todo que seja relevante onde é que a vítima se dirige. O que importa é que a vítima sinta confiança"

Na sua opinião, persistem atitudes ou uma cultura de encobrimento destes casos de abuso? Eu não vou dizer que não existam, mas, do contacto que tenho tido, não tenho constatado que isso ainda continua a existir. Estou mais próxima, como é óbvio, da comissão diocesana de Braga, da qual também sou coordenadora, e isso de todo não acontece. Não há encobrimento, há trabalho. Claro que, após uma denúncia, não há efeitos imediatos, não pode, porque, como sabem, vivemos num Estado de direito e temos que respeitar princípios. Mas isso é completamente diferente de um encobrimento. De acordo com informação por nós obtida e cruzada alguma informação dispersa, foram encaminhadas 48 denúncias ao Ministério Público. Haverá em investigação nove. Arquivadas por prescrição: 18. Arquivadas por falta de prova: nove. Arquivados por outros motivos: 12. São também estes os dados da coordenação nacional? Nós ainda não recebemos esses elementos. Conheço-os pela comunicação social, ainda não nos foi comunicado de forma oficial, digamos assim, mas não são números que me espantem no que toca à prescrição e no que toca também à falta de prova, mas sobretudo à prescrição. Como todos sabem, é um tema que impõe uma revisão urgente. E quanto a processos canónicos, é possível e desejável ter um relatório também nacional? É possível um relatório nacional, sim, é possível, mas ainda não tenho. Mas está-se a trabalhar nesse sentido? Ainda não foi pedido um relatório nacional dos processos canónicos, um relatório que descreva cada um dos processos. No entanto, eu tenho em minha posse o que se passa em cada diocese e, se os processos já têm uma envolvente canónica, se foram remetidos para o Dicastério para a Doutrina da Fé, disso eu tenho conhecimento. Dizer que isso pode ou não ser algo exaustivo... Prefiro reunir-me, primeiro, com cada uma das comissões e perceber os trâmites de cada processo.

"As dores estão muito enraizadas, os danos causados em muitas situações são avultadíssimos"

Como será a conjugação, o trabalho da Coordenação Nacional em articulação com o Grupo Vita? Eu não estou a iniciar essa articulação. Eu herdei uma articulação que já vinha a funcionar bem. A articulação que existia entre a equipa de coordenação e o Grupo Vita era boa, era uma comunicação quase diária. Vamos acompanhando e, por exemplo, tudo o que o Grupo Vita faz, envia um mail com conhecimento para mim, para eu saber o que é que se passa nas restantes comissões. Por isso, eu herdei uma situação que já estava a fluir muito bem. E continua e continuará, porque aqui não pode nunca haver rivalidade. Temos sempre que ter o foco na vítima e na proteção da vítima. A Coordenação Nacional será a sucessão do Grupo Vita na estrutura de acolhimento, de denúncia e de acompanhamento das vítimas e dos agressores? Na Comissão Nacional, não há grande história de estar a acolher vítimas e vou-lhe dizer que, pelos números que tenho, acolheu uma ou duas vítimas. Agora, sim: poderemos reencaminhar. O Grupo Vita faz algo diferente. O objetivo do Grupo Vita é diferente do objetivo da equipa de Coordenação Nacional. A equipa de Coordenação Nacional, recebendo uma denúncia, reencaminha para a comissão competente, mas é óbvio que se a vítima preferir não se dirigir à comissão competente, a equipa de coordenação fará esse acolhimento. Claro que este é um problema de divulgação... Se é necessário divulgar 20 ou 21 números de telefone ou apenas um, não é? Não sei se está pensado de que forma é que, após o Grupo Vita terminar a sua função, esta divulgação vai acontecer, de modo a que uma denúncia exista essa informação rápida a quem a vítima se possa dirigir... Uma coisa é a equipa de coordenação e outra são as comissões diocesanas. Não há um contacto central da equipa de coordenação. Não há, mas há os contactos das comissões diocesanas e aquilo que temos apelado já há muito tempo a esta parte é que as próprias dioceses façam essa comunicação, divulguem os números, só que isto é nível da diocese ou da arquidiocese. É necessário mais do que isto. É necessário que seja falado, que as comissões diocesanas sejam faladas como é falado o Grupo Vita, não é? Vou-lhe dar o exemplo de Braga. Em Braga, a comissão diocesana tem os seus contactos divulgados semanalmente no jornal, vem sempre lá, temos mail, temos número de telefone... Isto é um desafio também para a coordenação? É verdade. É importante divulgar. Vou-me tornar mais ativa na divulgação.

"É necessário que as Comissões Diocesanas sejam faladas como é falado o Grupo Vita"