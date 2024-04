Leiria-Fátima celebra Jubileu das Vocações a 25 de maio

O Santuário de Fátima acolhe no próximo dia 25 de maio o Jubileu da Vocações. A iniciativa marcará os 25, 50 e 60 anos de matrimónio, ministério sacerdotal, vida religiosa e especial consagração na Diocese de Leiria-Fátima.

Organizado pelo Serviço da Pastoral Familiar e o Serviço da Pastoral Vocacional, o evento surge como um tributo aos vários caminhos vocacionais.

“Sob a orientação do Bispo da Diocese, D. José Ornelas, a Igreja Diocesana expressa gratidão pelos testemunhos vivos de vocações que refletem o amor que Deus tem por seus filhos”, lê-se na nota enviada à Renascença.

Segundo a diocese de Leiria-Fátima, a diversidade das vocações “é celebrada como uma riqueza para o mundo e para a própria Igreja, destacando o chamamento à vida e à fé que se expressa de maneira única em cada indivíduo”.

O convite para a celebração é dirigido todos aqueles que festejam durante 2024 números redondos de matrimónio, sacerdócio, vida religiosa ou especial consagração.

A programação inclui momentos de acolhimento na Casa de Retiros de Nossa Senhora das Dores, um encontro de apresentação e testemunho, seguido da Eucaristia na basílica da Santíssima Trindade.

O dia termina com o almoço partilhado no Albergue do Peregrino, “onde cada jubiliário terá a oportunidade de partilhar a sua refeição como símbolo, não apenas a celebração individual, mas da união e comunhão entre aqueles que partilham a mesma jornada de compromisso e serviço à Igreja”, indica a diocese.