Bispos aprovam “de forma unânime” indemnizações às vítimas de abuso

Os bispos portugueses deram luz verde à “atribuição de compensações financeiras, com caráter supletivo, a vítimas de abusos sexuais contra crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal”. A decisão foi aprovada “de forma unânime” na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), indica o comunicado final do encontro que terminou esta quinta-feira, em Fátima.

O texto indica que “os pedidos de compensação financeira deverão ser apresentados ao Grupo VITA ou às Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis entre junho e dezembro de 2024. Posteriormente, uma comissão de avaliação determinará os montantes das compensações a atribuir”. A CEP vai criar um fundo para este fim, que “contará com o contributo solidário de todas as dioceses”.

“Em comunhão com o sofrimento das vítimas”, os bispos reafirmam o seu “total compromisso de tudo fazer” para reparar o seu sofrimento, e esperam que este processo iniciado pela Igreja, de “acompanhamento e prevenção, seja um contributo para a atuação da sociedade em geral neste tema”.

Crise social e migrantes. “É preciso ir além das respostas de emergência”

Os bispos estão preocupados com a “complexidade social em que vive a sociedade portuguesa, com desigualdades gritantes, crises sucessivas e níveis da pobreza em crescimento”, e também com quem chega ao país "em busca de uma vida melhor". Conscientes da "dificuldade das instituições em dar uma resposta adequada", garantem que a Igreja está disposta a ajudar o Estado no acolhimento aos migrantes.

“A Igreja, que tem instituições com larga experiência no acolhimento, proteção, promoção e inclusão de migrantes e refugiados, manifesta a sua disponibilidade para cooperar com os organismos estatais, a quem compete a construção de um plano que contribua para criar condições justas e dignas da vida dos milhares de imigrantes que chegam a Portugal”, indica o comunicado.

Pelos 50 anos do 25 de Abril, a CEP aprovou também “uma nota pastoral de congratulação, que reflete o caminho percorrido pela sociedade portuguesa, de que a Igreja faz parte, e reconhece tudo o que de positivo se conseguiu no Portugal democrático”.

“Na senda da liberdade, sem esquecer a justiça social e a responsabilidade em função da dignidade humana e do bem comum, somos chamados, hoje, a retomar os valores de Abril no sentido da democratização do país, do fim da guerra e do desenvolvimento geral. Há ainda muito por fazer, para que os fundamentos da democracia não sejam postos em causa”, sublinha o texto.

Foi, ainda, aprovada a nota pastoral “Sem a Eucaristia não podemos viver”, por ocasião do 5.º Congresso Eucarístico Nacional, que vai decorrer em Braga, de 31 de maio a 2 de junho, e onde o Cardeal José Tolentino de Mendonça estará como Enviado Especial do Papa Francisco.

Os bispos ultimaram também “os detalhes da visita ad Limina” que vão fazer a Roma, em maio, e analisaram o relatório da segunda fase do processo sinodal em curso, “tendo em conta os contributos enviados pelas dioceses e por outros grupos eclesiais”, indicando que “o documento será remetido para a Secretaria Geral do Sínodo até 15 de maio e oportunamente divulgado”.