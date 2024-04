“A Cura pela Reconciliação”. É o novo livro de D. Nuno Almeida

A obra está articulada em cinco partes: experiência religiosa e psicologia; olhar antropológico; o perdão que reconcilia; reconciliação com os outros e com o mundo; o ministério da reconciliação e da pacificação.

“Trata-se de um estudo que se situa ‘na busca da reconciliação fontal, operante no coração e na consciência do homem, como restabelecimento de relação completa e total da pessoa consigo mesma, com Deus, com os outros e com o mundo’”, escreve D. José Cordeiro.

O livro integra a coleção “Hodie” do Secretariado Nacional de Liturgia e conta com um texto introdutório de D. José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga e Presidente da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade.

Na introdução, o autor D. Nuno Almeida escreve que “vivemos hoje sob o signo do pluralismo, pois as sociedades são cada vez mais multirraciais, multiculturais e multirreligiosas”, observando que “num mundo assim, urge aprender a conjugar a unidade com a diversidade e a cultivar todas as vias de diálogo, acolhimento, encontro, comunhão e reconciliação”.

“É necessário prestar atenção e valorizar devidamente o interesse da cultura atual pela reconciliação, pois as condições dramáticas do mundo de hoje obrigam a colocá-la na ordem do dia, ganhando cada vez mais atualidade e urgência”, aponta.

Para o bispo de Bragança-Miranda “é exigente a reconciliação que os tempos atuais reclamam, não esquecendo a sua dupla face: uma individual, perante vidas destroçadas que só um caminho espiritual pode recompor e outra social, que passa por processos de reconciliação e pelas diferentes estruturas da sociedade”.

“Mesmo se cabe ao Estado um papel importante, ao oferecer uma amnistia ou ao castigar os agressores, este não pode garantir o perdão. Intuímos, desde já, a importância do ministério de reconciliação que foi confiado às igrejas”, lê-se.

O livro “A Cura pela Reconciliação” estará disponível em todas as livrarias religiosas nacionais e será apresentado em Bragança, em data a anunciar.