Assembleia dos Bispos marcada pelo 25 de Abril e pelas reparações às vítimas de abuso

Um dos temas que tem estado em destaque na agenda mediática prende-se com a possibilidade de compensar financeiramente as pessoas que foram alvo de crimes de abusos sexuais por parte de membros da Igreja. Ainda não é certo que desta reunião surja um acordo entre os bispos, quer no que diz respeito ao pagamento de compensações, quer no modelo a adotar, caso o processo avance.

A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que começa esta segunda-feira e se prolonga até quinta-feira, tem na agenda assuntos como as reparações financeiras às vítimas de abusos sexuais na Igreja, as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e o processo sinodal.

Ainda assim, no fim de março, o bispo de Santarém, D. José Traquina, admitiu, em entrevista à Renascença, que poderia não haver consenso. “Não sei se haverá, porque há questões de processo. A questão […] é o entendimento do processo que levou a estas coisas, como as coisas têm sido feitas, e aí vejo que não há unanimidade nas observações que me têm chegado. Vamos ver se a Assembleia chega a um consenso em relação ao método, às formas”, disse, considerando ainda que “as coisas têm um contexto numa diocese, e é numa diocese que se devem resolver”.

No final do ano passado, D. Rui Valério, patriarca de Lisboa, defendeu que deveria haver uma estratégia comum a todas as dioceses e a todas as vítimas. “Deveríamos ambicionar a que não houvesse vítimas de primeira e de segunda. E com esta insistência e este enfoque nas vítimas da Igreja, mas que as outras não fossem esquecidas, porque sofrem tanto quanto estas, e, portanto, deveria ser transversal essa dinâmica e essa decisão a tomar. Deveria ser global e nacional”, referiu, na altura.

Dezanove pedidos de indemnização

Em fevereiro, o Grupo Vita, responsável por acolher denúncias e trabalhar na prevenção de situações de violência na Igreja, elaborou uma proposta sobre o modelo de reparação financeira às vítimas, mas na semana passada, Rute Agulhas, coordenadora do Vita, disse à Renascença que a Conferência Episcopal voltou a pedir uma revisão do documento. “[A CEP] apresentou-nos outra proposta com algumas alterações”, referiu a psicóloga, explicando que os membros do Grupo VITA estavam, então, a finalizar essa análise para a comunicarem aos bispos.