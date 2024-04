Pastoral dos Ciganos. "Não podemos olhar os ciganos como caçadores de subsídios”​

"As instituições de solidariedade social acolhem todos e não fazem exceção de pessoas”, assim como as escolas, mas Hélder Afonso admite que essa abertura nem sempre se verifica: “Quando há uma comunidade cigana que quer ir para uma habitação social, se calhar, existirá alguma resistência por parte das instituições."

Hélder Afonso revela que vai solicitar uma reunião ao novo Governo, tal como aos partidos com assento parlamentar, disponibilizando-se para ajudar na definição da estratégia para as comunidades ciganas.

É uma experiência muito válida. Na freguesia onde vivo, em Vila Real, tenho uma comunidade de ciganos, tenho uma aldeia - Lagares - onde 80% das pessoas são ciganos. Estou nesta missão já há algum tempo, entrei com o padre Francisco Salles em 2013, embora de uma forma informal, para a direção nacional. Colaborava com eles e tive sempre uma ligação muito próxima com a comunidade cigana. Aliás, sou padrinho de três ciganos, fruto também da minha ligação e do meu envolvimento com eles. A comunidade cigana tem que sentir em nós alguma proximidade, algum afeto, algum carinho por aquilo que é a cultura deles. Não nos podemos imiscuir naquilo que é a cultura deles e temos de estar com eles naquilo que é bom, nos aniversários e nas festas deles, ou na doença, numa visita ao hospital ou até na morte.

Sim, esse secretariado, se calhar, em grande parte das dioceses até já existe. Está é inativo ou está sem um grande trabalho pastoral. Grande parte dos secretariados da Cáritas já faz esse trabalho de proximidade e nós, às vezes, fazemos uma junção, misturamos aquilo que é o trabalho com a etnia cigana com aquilo que são os apoios sociais. Por isso, grande parte das dioceses junta a pastoral social à pastoral das migrações, com a pastoral das minorias étnicas ou a pastoral dos ciganos.

Vai ser uma missão bastante difícil, não é impossível, mas é uma missão difícil porque cada realidade em cada diocese, em cada região é diferente. Já iniciei e visitei algumas comunidades na diocese de Bragança. Tive a oportunidade, agora em fevereiro, de estar com a pastoral dedicada aos ciganos da diocese de Bragança-Miranda. Tive a oportunidade de ver o trabalho deles, um trabalho muito válido. É um trabalho com características diferentes daquelas que vemos no Alentejo ou em Lisboa, é um trabalho de grande proximidade, juntamente com alguns elementos que já fazem daquela pastoral no seu dia-a-dia. Estou-me a lembrar de alguns professores que se dedicam integralmente ao ensino de jovens e de miúdos ciganos.

Por aquilo que eu pude perceber no Observatório das Comunidades Ciganas, estamos a falar de cerca de 60 mil a 70 mil. Até dezembro, esteve um concurso na Fundação Ciência e Tecnologia, para se fazer um estudo aprofundado sobre as comunidades ciganas em Portugal. Portanto, está numa fase de conclusão para que seja possível apurar quantos são, como é que vivem, a sua escolaridade. Aliás, uma das minhas primeiras reuniões foi com o Observatório das Comunidades Ciganas porque também queremos estar com eles neste trabalho de proximidade.

Temos realidades diferentes. Nós estamos a falar de ciganos com baixa escolaridade e que, no interior, vivem essencialmente daquilo que é a agricultura ou da pastorícia. Lá por Vila Real, grande parte da comunidade tem animais, dedica-se à agricultura. Há também uma realidade de ciganos ligada ao comércio, essencialmente a calçado e vestuário. Por norma, dedicam-se exclusivamente a isso. E há um grupo de ciganos com outro poder económico, que estava enraizado na sociedade portuguesa e agotra podemos ver uma realidade a surgir, que é ada música da etnia cigana. Devemos também fazer esta ligação.

Sim, penso que sim. Aliás, uma das minhas propostas na direção é que, a breve prazo, possamos fazer junto do novo governo esta marcação. Queremos pedir uma reunião para também sermos parte integrante dessa estratégia, porque conhecemos a realidade, conhecemos as comunidades, conhecemos a cultura cigana e queremos também ser parte da solução. E queremos conseguir que a estratégia possa também ter frutos positivos. Às vezes, fazem-se grandes estratégias, fazem-se grandes tratados, mas, depois, na prática, eles não são executados. Ou, então, uma ínfima parte é que é executada e grande parte ninguém conhece. Se calhar, os ciganos não conhecem a estratégia.

As instituições acolhem todos, e eu estou a lembrar-me das instituições de solidariedade social, que não fazem exceção de pessoas. Estou a falar também da escola, estou a falar da parte da saúde. Se calhar, na habitação nem sempre isso acontece. Quando há uma comunidade cigana que quer ir para uma habitação social, provavelmente, existirá alguma resistência por parte das instituições, mas este trabalho tem que ser feito. Um trabalho de muita proximidade com eles. de perceber a cultura deles.

Eu também quis usar aquela expressão do Papa Francisco - "todos, todos" - porque dizemos que queremos uma sociedade inclusiva, mas, depois, só a queremos para alguns. E quando se fala das comunidades ciganas, há sempre um torcer de cara face àquilo que são as suas vivências e àquilo que é a sua cultura.

Mas, do ponto de vista político, a avaliar pelos resultados eleitorais, pelo menos dos últimos, não há algo que está aqui a falhar? Certas ideias, do ponto de vista racista e xenófobo, ganharam muita projeção no Parlamento que se constituiu…

É muito fácil ter essas atitudes contra uma comunidade, embora possa ser a maior comunidade das minorias étnicas, mas é uma minoria muito, muito pequena. Estamos a falar de 60 mil a 70 mil pessoas. É muito fácil aos partidos, é muito fácil à sociedade atirar a pedra. Há dias, estive no ISCTE a falar sobre a comunidade cigana em Lisboa. Aquilo que atiram sempre é que as “comunidades ciganas não gostam de trabalhar e vivem de subsidiodependência”.

Sim, claro, a Igreja também tem de ser um ponto de proximidade com os partidos. D. Manuel Linda falava no Domingo de Páscoa acerca dos cristãos na política. Claro, nós devemos também envolver-nos, enquanto cristãos, naquilo que é política, política ativa, junto dos partidos, junto da Assembleia, junto dos nossos governantes, para mostrar o nosso acordo ou o nosso desacordo com aquilo que são as políticas para as minorias étnicas e, nomeadamente, para os ciganos. Devemos ter uma palavra a dizer e a Igreja não deve ter receio de se envolver, de mostrar que está atenta, de mostrar que está atenta aos ciganos, de mostrar que está atenta às minorias étnicas, de mostrar que quer fazer acontecer algo nestas comunidades.

Tem de haver, tem de haver disponibilidade e temos de levá-los a compreender aquilo que é a comunidade cigana e, se calhar, no âmbito da nova estratégia para as pessoas ciganas, é preciso perceber o que é que ali podemos colocar para que esse essa ideia, para que esse preconceito possa desaparecer ou possa diminuir na sociedade e em alguns partidos.

Com todos os partidos, é evidente. Não podemos fazer aqui exceção de partidos, nomeadamente daqueles que, se calhar, são um pouco mais contra a etnia cigana, contra as minorias.

Já teve a oportunidade de conversar com o presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, o organismo que substituiu o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Qual a importância de manter estes canais de diálogo com as instituições públicas, tendo em conta até o conhecimento do terreno por parte das instituições católicas?

É muito importante nós, enquanto direção nacional da Pastoral dos Ciganos, podermos envolver-nos com as instituições que estão na frente de combate destas situações, nomeadamente a AIMA. Pedi uma reunião ao Dr. Luís Pinheiro, que é o presidente do Conselho Diretivo da AIMA, e que se mostrou logo disponível para reunir connosco, até porque com a junção do SEF e do Alto Comissariado para as Migrações, a AIMA ficou com todos os recursos humanos e também com toda a disponibilidade para trabalhar esta problemática, para trabalhar este desafio.

Reunimo-nos na sede da Conferência Episcopal, em Lisboa, onde ele se mostrou disponível para novos projetos, para apoiar novos projetos, para apoiar novas dinâmicas, para nos apoiar aquilo que é também o nosso interesse, enquanto Estratégia Nacional para os Ciganos, a questão da habitação, da educação, da saúde, e levar-nos a conhecer melhor também a realidade dos ciganos a nível do país, que é totalmente diferente no interior, no litoral, em Lisboa, em Vila Real, no Alentejo... E no Alentejo é uma comunidade bastante desprotegida.

Estamos a falar de uma comunidade que vive num prédio abandonado e tivemos a oportunidade de ver isso em agosto de 2023, de ver aquela realidade daquela comunidade que vive toda isolada naquele prédio, totalmente desprovido de condições dignas para um ser humano. Enquanto cristãos, não podemos fechar os olhos à realidade do povo cigano. Nós, cristãos, temos a obrigação de nos envolvermos, costumo dizer que "sujar as mãos", não é o termo mais correto...

Mas o Papa também o usa...

Sim, mas envolver-nos naquilo que é o trabalho com a etnia cigana... É difícil? Sim, não é um trabalho fácil, mas todos os trabalhos que envolvem pessoas, que envolvem indivíduos, muitas vezes desprotegidos, muitas vezes até colocados de parte, são difíceis. Esse trabalho deve ser feito por cristãos e não devemos ter medo de o fazer.