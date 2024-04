Cáritas de Lisboa espera alargar ajuda a idosos que vivem sozinhos

Lançado em Janeiro de 2024, o projeto ‘Par e Passo’ começou a funcionar em pleno há apenas um mês em duas paróquias, a da Penha de França e a de Nossa Senhora do Amparo, em Benfica. “O objetivo principal é combater a solidão de pessoas idosas que ainda estão autónomas, mas que vivem sozinhas e não se integram, ou não se enquadram tão bem nas respostas tipificadas de apoio à população sénior, nomeadamente os centros de convívio e os centros de dia”, explica à Renascença Ana Catarina Calado, coordenadora geral da Cáritas Diocesana de Lisboa.

Com dois técnicos “a tempo inteiro”, neste momento já apoia mais de três dezenas de idosos, mas o objetivo é alargar a experiência a mais utentes. “Queremos chegar aos 20 idosos em cada uma destas duas paróquias, 40 pessoas no total, com o mesmo número de voluntários”.

Tendo sido um projeto candidato ao Prémio BPI sénior, tem financiamento garantido até final do ano, mas futuramente esperam conseguir chegar a mais zonas da cidade. “A ideia é que isto possa funcionar como um projeto piloto e podermos levar depois a outras paróquias", porque a necessidade dos idosos isolados é transversal.

“Sentimos isso em toda a diocese. Já há paróquias com projetos de apoio aos idosos, de visita a casa, convívios ou até de companhia pelo telefone, têm idosos sinalizados e nem que seja uma vez por semana telefonam a saber como é que estão, se precisam de alguma coisa. Há assim alguns projetos pontuais, e na altura da pandemia até desenvolvemos uma formação que era ‘Faço-me próximo à distância’, exatamente para podermos fazer companhia às pessoas mais velhas que estavam sozinhas e isoladas. Portanto, esta preocupação tem-nos acompanhado ao longo dos tempos, mas agora tivemos esta possibilidade de ter um projeto financiado e fazer alguma coisa mais consistente”, refere.

Para além da Linha de Escuta - disponível através do 21 887 10 00, e que funciona de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h - , promovem passeios semanais pelo bairro. “Temos um conjunto de voluntários, um por cada sénior identificado, e a ideia é que cada voluntário, uma vez por semana, vá ter com este sénior e faça um passeio. Não é visitá-lo em casa, mas conseguir que o idoso venha até à rua e possam ir ao café, ao cabeleireiro, a uma consulta, se fôr necessário, ou fazer umas compras que o idoso sozinho não consiga fazer”, explica.

Quinzenalmente são também promovidos ateliês temáticos. “Já tivemos um de pintura, o próximo é com exercícios para estimular a memória. Mas, a ideia é que sejam os séniores a sugerir que matérias ou temas querem ver desenvolvidos nestes ateliês, que têm este caráter de convívio”. Também aqui precisam de mais voluntários, “não para dinamizar propriamente a oficina, mas a criar ambiente e auxiliar os seniores naquilo que possa ser preciso”.

O projeto ‘Par e Passo’ destina-se a maiores de 65 anos. Quem quiser receber apoio, ou disponibilizar o seu tempo para ajudar, pode pedir informações nas paróquias onde o projeto já está a funcionar, ou diretamente à Cáritas Diocesana de Lisboa, pelo telefone, email ou no site.