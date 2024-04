Abusos na Igreja. D. Américo "acredita, quer e reza" por acordo sobre indemnizações

O cardeal D. Américo Aguiar espera que os bispos portugueses cheguem a acordo sobre as indemnizações às vítimas de abuso sexual.



“Os bispos portugueses vão estar reunidos na assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), na próxima semana, e eu acredito, quero e rezo para que se chegue a um entendimento que corresponda à urgência das necessidades e da vida de cada uma das pessoas que foram vítima”, afirmou esta quinta-feira o bispo de Setúbal.

O Grupo Vita anunciou esta quinta-feira que 19 vítimas pediram compensações monetárias à Igreja Católica portuguesa.

Em declarações à Renascença, à margem da inauguração do novo espaço da Rede Europeia Anti-Pobreza, em Setúbal, D. Américo Aguiar falou também do atual momento político em Portugal.

O cardeal alerta contra os extremismos e apela ao diálogo democrático entre as diversas forças políticas.

“Os extremistas, sejam eles quais forem, são sempre exageros e normalmente são negativos. Tudo aquilo que seja desrespeitar o outro, a maneira como o outro pensa, é negativo”, sublinha.

“Estamos numa democracia em que cada um deve ter a liberdade de dizer o que pensa, partilhamos as nossas razões e, no fim, damos o cumprimento e continuamos amigos. Os ‘ismos’ são negativos, mas não é negativo que as pessoas pensem de forma diferente, desde que se respeitem no espaço público”, afirma D. Américo Aguiar.