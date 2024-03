Padre Amaro Gonçalo: "Visita Pascal é expressão de uma Igreja em saída"

Amaro Gonçalo admite alguma dificuldade, sobretudo nos grandes centros, para manter a Visita Pascal, mas revela que já há também imigrantes a integrar as equipas que saem com o Compasso: “Estamos a incluir imigrantes, pessoas que vieram do Brasil, da Venezuela, da Colômbia e que “querem ver como é."

O sacerdote diz que “o encontro com as pessoas e a congregação dos vizinhos são valores que devemos lutar”, embora perceba que “em alguns contexto, seja praticamente impossível, até pelos recursos humanos, porque nem toda a gente está com vontade de ocupar o seu dia de Páscoa numa atividade destas”.

O secretário diocesano para a Coordenação Pastoral do Porto, padre Amaro Gonçalo, defende, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, que vale a pena continuar a lutar pela manutenção do tradicional Compasso,afirmando que “de uma forma ou de outra, na rua ou em casa”, a Visita Pascal “pode ser uma bonita expressão daquilo que o Papa Francisco chama uma Igreja em saída”.

No contexto urbano, é mais difícil porque as comunidades estão mais marcadas pelo anonimato. Há uma grande mobilidade, também, de pessoas que saem da cidade para o campo. Mas numa paróquia muito urbana, como é a da Senhora da Hora, sinto que as pessoas prezam muito a Visita Pascal e fazem disso uma referência fundamental do tríduo pascal.

Mas esta realidade está em desaparecimento, em perda, em particular no contexto urbano, facto que implicará também maiores desafios...

Eu creio que, pelo menos no Norte de Portugal, nas paróquias que eu conheço - estive em Amarante, estou em Matosinhos, em duas paróquias, Senhora da Hora e Guifões -, é de facto uma marca. Inclusivamente, recordo-me de que, nas primeiras paróquias, num ano em que se colocava a questão de não haver gente para integrar as equipas, algumas pessoas me perguntaram "este ano não há Páscoa?! E a essa pergunta assim, dita desse modo, eu tive de responder "Páscoa há". Aí, percebi que Páscoa era sinónimo de Visita Pascal. Portanto, isso diz muito da associação popular entre a celebração da Páscoa e a própria Visita Pascal.

Tivemos esta discussão pós-pandemia: se voltávamos ao esquema tradicional de visita domiciliária. E, pelo menos na paróquia da Senhora da Hora, entendemos manter uma forma mista. Por regra, essa visita é feita nas ruas, as pessoas descem. As equipas vão a passar. As pessoas rezam em comum, fazem um pequenino grupo, nas entradas dos prédios, ou nas rotundas, ou nos lugares onde se reúnem pequenos aglomerados. Às vezes são pequenas famílias, às vezes pequenos grupos de pessoas que vão em passeio e param. Portanto, é um modelo misto. Acontece que há doentes, há idosos, há pessoas frágeis e há também pessoas que dizem que queria que o Compasso fosse a casa e, então. Sinto que é uma marca muito forte e não a devemos descuidar.

Tenho dúvidas de que nas cidades haja um progressivo desaparecimento. Até sei de alguns casos em que há um recrudescimento. As comunidades tentam salvar a Visita Pascal - tentam mantê-la ou até mesmo reativá-la. Em Matosinhos, até houve casos de paróquias que a retomaram, depois daquela crise de movimento contrário à religiosidade popular dos anos 70 e 80. Depois, houve uma retoma em várias paróquias. Agora, é mais difícil fazer esta visita se pensares que tens muitas urbanizações, muitos prédios, alguns de construção mais antiga sem elevadores... Nós, por exemplo, desde a pandemia, propusemos, para amenizar o peso e o custo da Visita Pascal, que as pessoas desçam à rua ou às entradas dos seus prédios e a visita domiciliária faz-se apenas àqueles que expressamente o pedirem.

Fala da sua experiência na Senhora da Hora, que é uma paróquia citadina, mas já falou da sua experiência em Amarante, uma cidade que coabita com um espaço de alguma ruralidade. Nestas experiências, encontra as razões que explicam um progressivo desaparecimento do Compasso nas cidades?

Agora, acho que a Visita Pascal, de uma forma ou de outra, na rua ou em casa ou nas duas coisas, pode ser uma bonita expressão daquilo que o Papa Francisco chama uma igreja em saída. O anúncio, o encontro com as pessoas, a congregação dos vizinhos são valores pelos quais acho que devemos lutar, embora perceba que, em alguns contextos, seja praticamente impossível, até pelos recursos humanos, porque nem toda a gente está com vontade de ocupar o seu dia de Páscoa numa atividade destas...

Pois, é provável, talvez porque é mais difícil. O coração das cidades está despovoado, sendo sobretudo marcado por serviços, sem núcleos familiares significativos. É mais difícil fazer a proposta de uma Visita Pascal. Agora, em meios semiurbanos, ainda é possível e ainda é valorizável. Aliás, eu reparo que o fenómeno da religiosidade popular e das crenças populares, às vezes até de alguma superstição, continua a prevalecer nos grandes centros. Quando mudei de Amarante para Matosinhos, tinha a ideia de que essa religiosidade seria menor numa cidade mais povoada, com outras características, mas fui reparando, por exemplo, a propósito do batismo e de outros fenómenos assim ligados à religiosidade popular, que ela é intensa, mais intensa. Talvez por uma defesa. E, por exemplo, motivações para o batismo de tipo supersticioso encontrei muito mais em Matosinhos, na paróquia da Senhora da Hora, do que quando estava na outra paróquia. Talvez porque nós também nas cidades acolhemos e recolhemos e integramos pessoas que têm uma proveniência rural e que, às vezes, são elas que mantêm vivas as nossas comunidades. Na paróquia da Senhora da Hora, encontrámos muitas pessoas, muitas até das mais ativas na vida paroquial, que têm raízes fora do contexto urbano.

Permita aqui fazer uma partilha de uma experiência. Estou há pouco tempo na paróquia de Guifões e, quando reuni as equipas da Visita Pascal, disseram-me que há uma zona, que é uma zona grande da paróquia, com 37 entradas, de um bairro camarário, que são pessoas, sobretudo, provenientes de Guifões, de Matosinhos, e foram para ali, onde não havia Visita Pascal. Isso era aceite pacificamente. “Eles não têm lá ninguém que queira integrar as equipas, eles não ligam paróquia, aquela zona fica por fazer”. Eu disse que isso não podia ser. Essa zona é a que primeiro temos de ir visitar, porque se eles não se sentem bem em nossa casa, ou nós não os integramos, ou eles não se deixaram integrar… Temos um pequenino sinal de presença da Igreja. Foi por isso que também este ano, numa das vias-sacras públicas que realizamos, fomos a uma zona “periférica” da própria paróquia, também de bairros, a antiga vila que tem algumas características urbanas, mas não assim tão acentuadamente. Mesmo aí, verifica-se que há zonas deprimidas e que estão numa relação praticamente de indiferença em relação à comunidade paroquial, por razões geográficas, sociais, de proveniência, etc. Na Visita a Pascal, temos também a oportunidade de nos aproximarmos dessas pessoas.

Eu acho isso muito importante, porque nós tendemos a ter comunidades. As comunidades urbanas, na minha leitura, têm uma tendência autorreferencial, de autoconsolação, de autopreservação. As pessoas gostam da paróquia como um lugar onde se sentem em casa, mas, habitualmente, é uma casa para poucos, no contexto de muitos. A tendência é fazer o ninho, sentirmo-nos quentinhos... Tudo o que seja sair, provocar, anunciar é um passo mais difícil. Nesse sentido, a Visita Pascal é um esforço de saída, de encontro com as pessoas.

Acho que esse sinal é muito bonito. No meio urbano, ele não é tão presente como nos meios não tão urbanos. Hoje, quase temos dificuldade em falar em meios rurais, porque a nossa cultura, mesmo nos meios rurais, já está muito globalizada, em vários aspetos. Mas é um sinal de uma família que se reúne, que faz uma pequena oração e que, pelo menos, percebe que aquele dia não é um dia como os outros. Encontrar-se para uma pequena partilha, uma brevíssima oração que fazemos, quase um responsório breve, um pequeno anúncio, vale muito pela marca que deixamos, uma marca de aproximação e de comunhão. Isto é, a paróquia é a Igreja que está no meio das casas dos seus filhos e filhas.

Em muitas localidades, quem faz esta visita encontra um cuidado extremo na decoração do exterior das casas e também no seu interior, onde uma mesa é posta para receber, para um momento de oração e convívio. É um momento especial, também de convívio entre gerações. Este sinal é importante para uma sociedade que, muitas vezes, esquece alguns daqueles de que falava ainda agora, como os mais velhos?

Na Senhora da Hora, do universo dos doentes que eu visito, uma grande parte, cerca de 80%, foram sinalizados a partir da Visita Pascal. Isto é, as equipas vão e conversam. "Está aqui uma pessoa, está doente, está acamada, gostava que o senhor padre viesse cá, costumava ir à missa, gostava de ter algum acompanhamento, alguma visita”. Cria-se imediatamente a ponte de contacto. Se eu conheço a paróquia da Senhora da Hora e começo a conhecer a paróquia de Guifões, é à custa desta visita geográfica, desta pré-Visita Pascal, que acaba por ser também uma ponte de aproximação.

Uma das coisas que fazemos - fi-lo sempre e agora com mais cuidado - é pedir às próprias equipas que levem uma folhinha para sinalizarem os casos de idosos isolados, os casos de pessoas que estão acamadas e que, porventura, poderiam querer algum acompanhamento pastoral, do pároco ou a visita do ministro extraordinário da comunhão.

Isso sim. Do ponto de vista da pedagogia pastoral, é as pessoas perceberem que devemos preferir aqueles que ninguém quer. Essa é a mensagem que estou sempre a dizer aos nossos paroquianos. A vocação da Igreja é tomar conta daqueles de quem ninguém quer tomar conta. É amar e servir e sair ao encontro daqueles que ninguém quer, por razões de xenofobia, por razões de desprezo social, enfim, por várias razões. E este é um sinal bonito e educativo para a própria comunidade: sair da sua zona de conforto. Porque ir a um bairro onde, predominantemente, estão pessoas que têm origens noutros lugares, que não têm uma relação de grande proximidade com a paróquia, onde a prática dominical é reduzidíssima ou quase insignificante… Se perderam estes vínculos, temos de ser nós a dar o primeiro passo e aquelas pessoas sentirem “alguém se aproximou de nós”. Às vezes, é o gesto que fala por si. É aquelas pessoas saberem que alguém pensou nelas, que alguém quis ir à casa delas.

Sobretudo no norte do país, a Páscoa é vivida num clima muito comunitário. Há portas que não se fecham neste dia, famílias que vão de casa em casa. Faço-lhe uma pergunta talvez um bocadinho filosófica, mas esta é uma utopia de fraternidade?

Isso é verdade. Temos aqui uma base para tecer um fio de relação entre pessoas que, de outro modo, dificilmente teríamos. E, de facto, as pessoas, mais nuns meios do que noutros, andam de facto a saltar de casa em casa, recebem na sua casa... É, realmente, um sinal de uma comunhão, embora às vezes também haja dificuldades entre vizinhos e até de pessoas que integram as equipas com os vizinhos. Não estamos num mundo de anjos, estamos num mundo de pessoas… Mas, de qualquer maneira, a Visita Pascal pode servir para tecer os fios da relação entre as pessoas e a comunidade paroquial.

Como pároco, o que é que significa este momento de encontro com a sua comunidade? Imagino que tenha momentos de grande carinho e afeto…

Quer onde estive quer onde estou, já integrei as equipas, vou também numa equipa. Este ano, ainda não me decidi: vou usar o fator surpresa. É um momento muito bonito de aproximação, de comunhão e de surpresa. Quando entro numa casa e dizem “é o senhor padre?”, porque 99% do grupo são leigos, e bem, é um milagre, é uma coisa inaudita. Lembro-me a primeira vez que fiz a Visita Pascal na Senhora da Hora, em 2009, quando entrei nos prédios junto ao Norte Shopping. Encontrei uma família que ficou muito surpreendida com a visita, porque vinha de Celorico de Basto e não contava nada que, naquele contexto, deparasse com o próprio pároco dentro de casa. A partir daí, construiu-se uma relação de família, de pertença e de comunhão. Eles tratam-me verdadeiramente como um filho. E isso nasceu precisamente dessa visita inesperada, nesse dia de Páscoa, a um casal que veio no seu êxodo para a cidade e encontrou ali qualquer coisa que lhe recordou as suas origens.

Que mensagem gostaria de deixar neste dia de Páscoa?

Eu gostaria de dizer às pessoas que vivam a Páscoa como fonte de alegria. A nossa maior alegria está nesta vitória de Cristo sobre a morte, mesmo que esta alegria tenha ainda as suas chagas visíveis.

Surpreende-nos muito que Cristo ressuscitado se manifeste ainda com as suas chagas, mas nós acreditamos que é possível transformar estas chagas em furos de luz e que a Ressurreição de Jesus deve ser, para nós, uma fonte de esperança e de confiança de que é possível curar as nossas feridas e é possível construir um mundo diferente, um mundo novo, uma utopia de fraternidade, como há pouco referia.