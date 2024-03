Papa cancela presença na Via Sacra para "preservar saúde"

O Papa Francisco cancelou presença na Via Sacra de Sexta-Feira Santa para "preservar saúde", anunciou o Vaticano, em comunicado.

"Para preservar a sua saúde em vista da vigília de amanhã [sábado] e da Santa Missa do Domingo de Páscoa, o Santo Padre Francisco seguirá esta noite a Via Sacra no Coliseu a partir da Casa Santa Marta", informa a Santa Sé.

Os textos das meditações e orações intituladas "Em oração com Jesus na via-sacra", propostas este ano para a Via Sacra de Sexta-feira Santa, foram escritos pelo Papa Francisco.

