Cruz de Cristo revela o "apego de Deus à humanidade", diz patriarca

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, afirmou esta sexta-feira homilia da celebração da Paixão do Senhor que a morte de Cristo na cruz é reveladora de quem é Deus e de uma proposta para o ser humano.

“Na cruz, revela-se este apego de Deus à humanidade, a cada um de nós, este amor indizível que se estende até à loucura de jamais desistir de nós, filhos pródigos, alienados e vendidos aos deuses do individualismo egoísta”, disse D. Rui Valério.

Na celebração que evoca a morte de Cristo na Cruz, o patriarca de Lisboa lembrou que nada “desarma tanto” como a paixão e morte de Jesus, desarma das “autodefesas e purifica “dos impulsos de violência”.

“Na sua presença, as lanças e as espadas do coração transformam-se, realmente, em foices de solidariedade e em arados de justiça. Emerge um Deus do silêncio, que não se lamenta, mas também não ordena que do céu caia um fogo exterminador”, indicou.