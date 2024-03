Discutir vocações “sem tabus”, pede D. Vitorino Soares

Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios diz à Renascença que o tema deve “ser uma prioridade das comunidades católicas”. D. Vitorino Soares afirma que tão pouco basta "referir que há crise de vocações". O responsável afirma que "a questão das vocações tem de ser um assunto do dia a dia, e não ser exclusivo de alguns". "Temos de debater o assunto sem tabus e sem receio. A vida da Igreja diz respeito a toda a comunidade católica", reforça.

A Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios divulgou a sua nota pastoral para a Semana de Oração pelas Vocações que vai decorrer de 14 a 21 de abril.

Na nota, o seu presidente, D. Vitorino Soares pede que o sector das vocações seja uma prioridade nas comunidades.

“Se a questão das vocações estiver na ordem do dia, nenhum de nós se sentirá excluído em ser semeador de esperança e construtor de paz, no ambiente em que habita e no estado de vida em que se encontra”, escreve o bispo auxiliar do Porto e Reitor do Seminário Maior da Diocese.

"Para quem sou eu?", é o tema da semana de Oração pelas Vocações e também da nota pastoral.

A Igreja vai celebrar o Dia Mundial das Vocações, no IV Domingo do tempo da Páscoa, que é denominado como "Domingo do Bom Pastor", e que este ano acontece a 21 de abril.