Papa pede respostas concretas contra a violência e o narcotráfico

O Papa enviou uma mensagem vídeo aos cidadãos de Rosário, cidade argentina que, há semanas, é vítima de assassinatos e outros crimes cometidos por traficantes de drogas. Francisco pede à Igreja para acompanhar as famílias das vítimas, os doentes, os presos e os reféns da dependência do álcool e drogas.

A extrema violência tem paralisado a cidade, com escolas e universidades fechadas e sem veículos nas estradas, o sistema de recolha do lixo deixou de funcionar e até os hospitais reduziram a sua atividade.

"Sabemos que, no caminho para a paz, devem ser dadas respostas complexas e integrais, com a colaboração de todas as instituições que constituem a vida de uma sociedade. É necessário fortalecer a comunidade. Cada povo tem dentro de si as ferramentas para superar o que ameaça a sua integridade, a vida dos seus filhos mais frágeis. Nenhuma pessoa de boa vontade pode sentir-se ou ficar excluída da grande tarefa de fazer com que Rosário seja um lugar onde todos possam sentir-se irmãos", afirmou o Papa.

Neste contexto, Francisco considera necessário que o sistema democrático zele pela consolidação da justiça, “para que esta seja independente para investigar as redes de corrupção e lavagem de dinheiro que favorecem o avanço do tráfico de drogas. Cada membro do poder judiciário é responsável por manter a sua integridade, que começa com a retidão do seu coração”. Por isso,

“todos nós - instituições sociais, civis e religiosas - devemos unir-nos para criar comunidade”, concluiu.