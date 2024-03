Papa escreve as meditações para a Via Sacra deste ano

O Vaticano anunciou esta terça-feira que as meditações para a Via Sacra da Sexta-Feira Santa deste ano, no Coliseu de Roma, foram escritas pelo Papa Francisco. “Em oração com Jesus no caminho da Cruz” é o tema que Francisco escolheu para as reflexões que acompanham as catorze estações dos passos de Jesus até à sua crucifixão e morte na cruz.

Nos últimos anos, estas reflexões têm sido confiadas a várias personalidades, de diversas formações e origens. Bispos, religiosas, refugiados, famílias, jovens, intelectuais e até jornalistas já escreveram meditações para esta celebração, transmitida em mundovisão para todos os continentes.

Desta vez, é Francisco quem as escreve. Trata-se de “um ato de espiritualidade, com Jesus no centro”, que surge no contexto do Ano de oração pedido pelo Santo Padre que antecede o Jubileu de 2025, como explica o “Vatican News”.

Habitualmente, as meditações incidem sobre problemas e feridas da atualidade, mas desta vez, segundo informa o referido portal do Vaticano, haverá “uma referência menos direta mas mais ampla à atualidade” e com um caracter meditativo, “mais centrado no caminho que Jesus vive naqueles momentos e onde se inclui o tema do sofrimento”.

Os textos escritos pelo Papa serão divulgados apenas na próxima Sexta-Feira Santa.