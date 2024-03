Papa aos jovens: “Gritem alto e bom som que Cristo Vive”

“Cristo vive e quer-vos vivos!”, escreve o Papa numa Mensagem aos jovens, hoje divulgada para assinalar o 5.º aniversário da Exortação Apostólica “Christus vivit”.

Francisco explica que o objetivo desta mensagem é reavivar a esperança: “De facto, no atual contexto internacional marcado por tantos conflitos, tantos sofrimentos, posso imaginar que muitos de vós se sintam desanimados. Por isso desejo, juntamente convosco, começar do anúncio que está no alicerce da esperança para nós e toda a humanidade: Cristo vive!”.

O Santo Padre dirige-se a cada jovem, em particular: “Cristo vive e ama-te infinitamente. E o seu amor por ti não está condicionado pelas tuas quedas ou pelos teus erros. Ele, que deu a sua vida por ti, não espera pela tua perfeição para te amar”, garante.

A grande missão dos jovens é “testemunhar a todos a alegria que nasce da amizade com Cristo”. O Papa recorda o pedido que lançou, em 2013, na JMJ do Rio de Janeiro, quando disse, alto e bom som, «Façam barulho!» e continua hoje a pedir: “fazei-vos ouvir, gritai, não tanto com a voz, mas sobretudo com a vida e o coração, esta verdade: Cristo vive!”

Nesta Mensagem, o Papa também assinala que, no próximo dia 14 de abril, se comemoram os quarenta anos do primeiro grande Encontro dos jovens, no contexto do Ano Santo da Redenção, que constituiu o gérmen das futuras Jornadas Mundiais da Juventude. “No fim daquele Ano Jubilar, em 1984, São João Paulo II entregou a Cruz aos jovens com a missão de a levarem a todo o mundo como sinal e memória de que, só em Jesus morto e ressuscitado, há salvação e redenção”, escreve Francisco.

O Papa reconhece que a participação dos jovens no Sínodo de 2018 (que deu origem à Exortação Apostólica “Christus vivit”), contribuiu para “despertar para a sinodalidade, que é uma dimensão constitutiva da Igreja”. E acrescenta que, “agora, nesta nova etapa do nosso percurso eclesial, precisamos, mais do que nunca, da vossa criatividade para explorar caminhos novos, sempre na fidelidade às nossas raízes”. Porque “queridos jovens, vós sois a esperança viva duma Igreja em caminho!"