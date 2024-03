Semana Santa de Braga. Cortejo “é uma catequese ambulante”

Chamam-lhe a procissão de Nossa Senhora da Burrinha, mas, na verdade, trata-se do cortejo bíblico “Vós Sereis meu Povo” que retrata a história do Antigo ao Novo Testamento.

O momento, organizado pela paróquia e pela junta de freguesia de S. Vitor, marca na quarta-feira santa o início das principais procissões da Semana Santa de Braga.

Este cortejo é “uma catequese ambulante”. Trata-se de “pegar no texto bíblico, que pode parecer um texto morto, e dar-lhe vida através dos figurantes que passam as personagens do papel para a carne”, explica Sérgio Torres, pároco de S. Vitor . Até porque, lembra o sacerdote, atualmente, é mais fácil “digerir imagens” do que ler “um texto que achamos que é um pastel”, brinca.

Sérgio Torres já perdeu a conta ao número exato de figurantes. “Cerca de 800, ou talvez mais”, aponta o sacerdote que fala da procissão como uma iniciativa que há muito superou os limites da paróquia.

“Já ultrapassa claramente a Igreja para ser algo cultural e da comunidade da cidade de Braga. Percebe-se esse sentido popular”, admite o sacerdote que dá como exemplo dos vários telefonemas que recebe com interessados em participar.

“Ligaram porque há um grupo de idosos que quer participar e vamos conseguir espaço para 24 idosos. Levam uma tocha na mão e vão a abrir a procissão”, conta. “É uma forma de chegar a muitos outros participantes”, revela.

O certo é que de tradicional o cortejo pouco tem. Não há andores ou imagens de santos, mas o retrato o mais fiel possível da história.

“Tirando a imagem da Senhora da Burrinha, que vai sentada em cima da burrinha, não há imagem de nenhum Santo”.

Este é um cortejo que “sai em tudo fora do normal daquilo que é habitual numa procissão”, revela o pároco de S. Vitor que lembra que no cortejo até há espaço para uma múmia.

“José morreu no Egito, mas o desejo dele era regressar à Terra Prometida. Portanto, também representamos isso, com uma múmia”.

E há cada vez mais pessoas a assistirem ao cortejo bíblico. É, pelo menos, a constatação do responsável a avaliar pelas ruas.

“Quando a procissão está de regresso à Igreja parece que está em ponto de descida, mas, de ano para ano, tem tido mais impacto”, reconhece o sacerdote que compara as procissões da Semana Santa de Braga à obra de Beethoven .

“Assim como se ouve com agrado a nona Sinfonia de Beethoven porque nos causa sempre impacto. É isso que tentamos fazer na Semana Santa de Braga, não só com a procissão da Burrinha, mas com todas as outras procissões, que são sempre a mesma coisa, mas que se vê sempre com muito agrado”, remata.