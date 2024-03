Obras de reaturo do Seminário Maior do Porto devem começar no Verão

O ecónomo da diocese do Porto, padre Samuel Guedes, manifesta a esperança de poder assistir ao arranque das obras de restauro do Seminário Maior ainda este ano e adianta que "gostaria que o Verão fosse o tempo para iniciar o restauro”.

Em entrevista à Renascença, Samuel Guedes deixa a garantia de que do ponto de vista financeiro estão a ser trabalhadas as soluções que visam assegurar a viabilidade da obra.



“Temos os cálculos feitos para um projeto de negócio na parte hoteleira. Só assim se entrega uma candidatura e, portanto, temos o desenho financeiro feito para essa parte. Para a outra, estamos a angariar fundos e o senhor bispo também já lançou à diocese um apelo para ajuda à reconstrução daquilo que é o espaço de formação do seminário”, avança o ecónomo da diocese do Porto.

Samuel Guedes adianta que “já há caminho feito" em matéria de ajuda e manifesta a esperança de que "a diocese vai ajudar a completar o caminho”.

O sacerdota explica que a obra envolve "a parte do seminário que vamos restaurar para ser aquilo que sempre foi naquele lugar: a escola de formação dos nossos sacerdotes", embora se tenham entendido que se pudesse "fazer mais alguma coisa que tivesse em vista a rentabilidade do espaço e, sobretudo, ajudar à sustentabilidade do Seminário Maior".

É nessa lógica que se decidiu "fazer também uma área de hospedaria, cujo projeto teve que ser feito com muito cuidado”.



“Nesse momento, todos os projetos estão feitos, estão entregues às especialidades. Também para esta parte da hospedaria fizemos uma candidatura a fundos comunitários e estamos à espera dos resultados. Estamos agora nos procedimentos dos concursos públicos para entregarmos a empreitada”, revela.

Diocese cria memorial da obra

A diocese vai assinalar na próxima Quinta-feira Santa, dia 28 de março, o início das obras de restauro. O bispo, D. Manuel Linda, convidou os sacerdotes e diáconos permanentes para a Missa Crismal. No final da celebração, vão deslocar-se à portaria do Seminário da Sé, onde se colocará um memorial do início das obras.

“Vamos começar uma grande obra de reabilitação, de restauro e ampliação daquelas instalações e, portanto, não temos melhor dia que a Quinta-Feira Santa, em que o clero está todo reunido na Catedral com o nosso bispo, para assinalarmos o início oficial das obras do Seminário Maio", argumenta o padre Samuel Guedes.

“É evidente que no outro dia não estão lá as gruas, porque estamos ainda naqueles processos de concursos, e etc... Mas é um dia marcante para o clero do Porto, para a vida da Igreja do Porto”, remata.