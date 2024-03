"Ao contrário do Marxismo, o Cristianismo mantém-se". D. Manuel Clemente e Francisco Louçã conversam sobre religião e ideologia

D. Manuel Clemente considera que na década de 1970 “o mundo estava feito demais entre ideologias sólidas que davam azo a regimes sólidos”. “Hoje as coisas não estão assim”, disse o patriarca emérito de Lisboa, à margem da apresentação do livro “Cristianismo e Marxismo em debate dos anos 70”, que decorreu esta quinta-feira, na Capela do Rato, em Lisboa.

A obra, coordenada pelo jornalista José Pedro Castanheira, recupera um colóquio organizado pela Juventude Universitária Católica (JUC) a 19 de janeiro de 1974, entre o padre João Resina Rodrigues, um dos assistentes religiosos da JUC, e o filósofo Mário Sottomayor Cardia, mais tarde ministro da Educação. Duas figuras que D. Manuel Clemente descreve como “espíritos abertos”, pessoas “capazes de ouvir e perceber o que outro queria dizer” “num ambiente de crispação marcado pela situação política” do país.

O patriarca emérito de Lisboa lembra, ainda, que "ao contrário do Marxismo que teve a sua principal concretização na União Soviética, mas acabou; o Cristianismo mantém-se hoje”.

Além de D. Manuel Clemente, a apresentação, moderada pela historiadora Ângela Barreto Xavier, contou com a participação de Francisco Louçã, fundador e antigo líder do Bloco de Esquerda.

Sublinhando a importância do debate entre o padre João Resina e Sottomayor Cardia, Louçã lembrou que o contexto de então era marcado pela guerra colonial que “marcava a reflexão de cristãos e marxistas e, em geral, da esquerda portuguesa e dos democratas”.

“O padre João Resina criticava os bispos portugueses e fê-lo muito acesamente, sobretudo pela cumplicidade com a ditadura. Queria encontrar uma Igreja que tivesse um sentido mais próximo da palavra”, disse Francisco Louçã, considerando que o diálogo continua hoje e dando como exemplo o debate recente entre cristãos e marxistas organizado sob a égide do Papa Francisco.