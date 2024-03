Espinho. Paróquia de Anta encena Última Ceia

A paróquia de Anta, no concelho de Espinho volta a encenar, na Semana Santa deste ano, os últimos momentos da vida de Jesus Cristo.

“Mais de cem elementos, das mais variadas idades, fazem parte integrante e ativa da encenação daqueles que foram os últimos momentos da vida de Jesus Cristo”, adianta a organização dos eventos .

A ideia é proporcionar “um ambiente histórico o mais realista possível da época”, ao abordar diversos acontecimentos da Semana Santa, adianta `*a Renascença Hélder Pereira, sublinhando que não se trata propriamente de teatro, mas antes “uma vivência cristã muito forte”.

O projeto da encenação da Semana Santa nasceu em 1983, com um interregno de alguns anos que acabaria por ser retomado em 1999. Hélder Pereira recorda que em 1983, “junto com uma obra que também estava muito em voga, que era o Nazareno, de Frei Hermano da Câmara, foram transcritos alguns textos e algumas músicas e aí nasce a nossa encenação da Semana Santa”.

A iniciativa acabaria por ter “muitos altos e alguns baixos, e algum interregno por causa das gerações que foram passando" e no ano de 1999 "havia um grupo de jovens relativamente forte na paróquia, e decidimos voltar aos textos iniciais, e desde aí não parámos mais".

"Fomos fazendo crescer as ideias e projeto e no ano de 2007 culminámos com uma grande encenação em Espinho”, acrescenta.

“A partir daí, a Câmara de Espinho também se associou um bocadinho ao projeto e foram surgindo alguns convites “, recorda.