D. Américo Aguiar saúda "o primeiro" sacerdote de Setúbal que chega a bispo

O bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar, sublinha o facto de D. Fernando Paiva ser “o primeiro membro do presbitério sadino a assumir o múnus episcopal”.



Numa mensagem por ocasião da nomeação do novo bispo de Beja, que é oriundo do clero de Setúbal, D. Américo saúda Fernando Paiva e diz ter sido "com muita alegria” que recebeu “a comunicação do querido Papa Francisco” ds nomeação de “D. Fernando Paiva, nosso Vigário-Geral como Bispo de Beja”.

“É o primeiro membro do presbitério sadino a assumir o múnus episcopal e, na peregrinação de Esperança que estamos a percorrer, este é um belo presente que nos enche de alegria e de confiança, no presente e no futuro da Diocese de Setúbal”, afirma o bispo de Setúbal.

O cardeal Aguiar refere que o “território vizinho da Diocese de Beja não será totalmente estranho a D. Fernando Paiva, seja pela partilha territorial civil, de Tríia, concelho de Grândola, seja pelos últimos anos em que a Formação Permanente do Clero - que tão bem acompanhou - decorreu em conjunto com o clero de outras dioceses, nomeadamente aquela que é agora, a sua diocese de Beja”.

Na sua mensagem-vídeo o bispo de Setúbal deixa um agradecimento reconhecido a Fernando Paivapela “vida que deu com tanta generosidade e empenho à diocese de Setúbal, nas mais diversas tarefas, nomeadamente na Paróquia da Anunciada e na Vigararia Geral”.

“Que Deus lhe retribua todo o bem que semeou, na certeza de que pode contar sempre comigo e assim acredito, com todos nós”, prossegue D. Américo, para rematar: "Que Maria o cuide, e que S. José, padroeiro da diocese de Beja o guarde, com particular afeto."