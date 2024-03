Conferência episcopal saúda nomeação de novo bispo para Beja

O Papa Francisco nomeou esta quinta-feira o novo bispo de Beja. Fernando Paiva, até agora sacerdote em Setúbal, é o novo bispo de Beja. A nomeação do Papa, divulgada esta quinta-feira pelo Vaticano, foi já saudada pela Conferência Episcopal Portuguesa.

Em comunicado enviado à Renascença, a CEP diz que “recebe com alegria a nomeação de um novo Bispo, dá as boas-vindas a D. Fernando Paiva e congratula-se pela sua nomeação para a Diocese de Beja, desejando-lhe um frutuoso ministério episcopal.

“Em plena preparação para o Ano Santo de 2025, desejamos que D. Fernando possa atender, em espírito de missão e com profundo desejo de renovação eclesial inspirado pelo caminho sinodal que a Igreja está a percorrer, aos desafios pastorais da região que agora lhe é confiada, levando a esta porção do Povo de Deus a verdadeira esperança ancorada em Jesus Cristo”, lê-se ainda no comunicado.

O organismo representativo dos bispos deixam também “uma palavra de gratidão a D. João Marcos, agora bispo emérito de Beja, que “exerceu o seu ministério episcopal” na diocese do Baixo Alentejo “ao longo dos últimos dez anos (dois enquanto Bispo coadjutor e oito enquanto Bispo titular)”.

Quem é o novo bispo de Beja?

D. Fernando Maio de Paiva nasceu a 26 de novembro de 1962 em Oliveira, no concelho de São Pedro do Sul, distrito e diocese de Viseu. Antes de entrar no Seminário, licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, no Instituto Superior Técnico de Lisboa, e trabalhou como profissional independente na área da Engenharia e como professor.

Frequentou depois o Seminário de Almada, e em 2004 licenciou-se em Teologia, na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa.

Foi ordenado padre há apenas 19 anos, em 2005, por D. Gilberto Canavarro dos Reis, bispo emérito de Setúbal. Em 2013 concluiu o Mestrado em Filosofia da Religião e Fenomenologia Religiosa, na Faculdade de Ciências Humanas da UCP.

O novo bispo era até agora o responsável pela paróquia de Nossa Senhora da Anunciada, em Setúbal, e desde dezembro Vigário Geral da Diocese, nomeado pelo atual bispo sadino, o cardeal D. Américo Aguiar.

Fazia também parte do Colégio de Consultores e da Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis, e era presidente da Comissão de Consulta de Apoio ao Bispo na Gestão do Fundo Diocesano do Clero.

Entre 2005 e 2017 desempenhou diferentes funções no Seminário Maior de São Paulo de Almada: primeiro como prefeito e ecónomo, e posteriormente como vice-reitor. Foi, ainda, responsável pelo acompanhamento dos novos padres e pela formação permanente do clero. Membro do Conselho Presbiteral desde 2014, foi secretário do organismo diocesano entre 2021 e 2022.