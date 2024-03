Beja tem novo bispo

Numa primeira reação, em mensagem vídeo, o novo bispo de Beja diz que recebeu a notícia da nomeação com surpresa, e agradece ao Papa por lhe confiar esta nova missão. “Agradeço ao nosso Papa Francisco e, na sua pessoa, à Igreja, a confiança em mim depositada e manifesto a minha disponibilidade inteira, na fidelidade ao Evangelho de Jesus, para servir, na comunhão da Igreja, os que agora me são confiados”, afirma.

“Saúdo com muita consideração e respeito os responsáveis das entidades oficiais, presentes no território de Beja, na disponibilidade de trilhar caminhos de entreajuda, na valorização da dignidade da pessoa humana e na promoção do bem comum”, afirma ainda.

Sublinhado a feliz coincidência de ter sabido da notícia por ocasião da festa de S. José Operário (19 de março), que é também o padroeiro da diocese de Beja, D. Fernando Paiva termina a mensagem ao estilo do Papa Francisco, pedindo que rezem por si e pela sua nova missão.

Quem é o novo bispo de Beja?

D. Fernando Maio de Paiva nasceu a 26 de novembro de 1962 em Oliveira, no concelho de São Pedro do Sul, distrito e diocese de Viseu. Antes de entrar no Seminário, licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, no Instituto Superior Técnico de Lisboa, e trabalhou como profissional independente na área da Engenharia e como professor.



Frequentou depois o Seminário de Almada, e em 2004 licenciou-se em Teologia, na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa.

Foi ordenado padre há apenas 19 anos, em 2005, por D. Gilberto Canavarro dos Reis, bispo emérito de Setúbal. Em 2013 concluiu o Mestrado em Filosofia da Religião e Fenomenologia Religiosa, na Faculdade de Ciências Humanas da UCP.

O novo bispo era até agora o responsável pela paróquia de Nossa Senhora da Anunciada, em Setúbal, e desde dezembro Vigário Geral da Diocese, nomeado pelo atual bispo sadino, o cardeal D. Américo Aguiar.

Fazia também parte do Colégio de Consultores e da Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis, e era presidente da Comissão de Consulta de Apoio ao Bispo na Gestão do Fundo Diocesano do Clero.

Entre 2005 e 2017 desempenhou diferentes funções no Seminário Maior de São Paulo de Almada: primeiro como prefeito e ecónomo, e posteriormente como vice-reitor. Foi, ainda, responsável pelo acompanhamento dos novos padres e pela formação permanente do clero. Membro do Conselho Presbiteral desde 2014, foi secretário do organismo diocesano entre 2021 e 2022.