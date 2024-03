“Queres fazer missão?” Patriarcado de Lisboa vai abrir comunidade missionária juvenil

“Arriscar algo por Deus é não perder nada na vida. Queres fazer missão?”, desafia o Patriarca de Lisboa na mensagem vídeo que esta quarta-feira começou a ser divulgada através do Instagram.

O convite dirige-se aos jovens entre os 18 e os 30 anos, para que dediquem um ano das suas vidas a fazer missão na diocese. D. Rui Valério - ele próprio missionário de formação, nos Monfortinos - é o principal impulsionador deste projeto, cujos pormenores serão divulgados nos próximos dias.

Ao que apurou a Renascença, o objetivo é que a ‘Missão Agora’ se implemente a partir de outubro, com a constituição de uma comunidade missionária mista, de 12 rapazes e raparigas, que depois de um processo de formação, em setembro, irão, dois a dois, estar ao serviço das paróquias, seja em ações de cariz mais social ou na evangelização de outros jovens, como ambiciona o Patriarca.

No convite que deixa, D. Rui Valério pede aos jovens que não tenham medo, e explica que para além do objetivo de “aprofundar a fé”, esta será “uma experiência de serviço: serviço à Igreja, serviço à humanidade, serviço a quem necessita. É uma experiência de unidade. Sê missionário!”

As inscrições deverão abrir já na Páscoa, seguindo-se um processo de seleção e discernimento, até junho, para arrancar em pleno depois do verão, já no novo ano pastoral.

“Dedicar um ano a fazer Missão não é ‘peanuts’, é exigente e requer discernimento”, lê-se na mensagem que está a ser divulgada, e que promete mais pormenores para os “próximos dias” ca conta do 'Missão Agora' no Instagram.