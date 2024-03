Foi a fé que salvou João da droga (e não só)

A perda da avó, já na fase de reinserção, a etapa que se segue ao tratamento, foi um dos momentos decisivos do seu percurso. “Percebi que ela iria para um sítio melhor, que estava com Deus”, sublinha, explicando que, até então olhava para Deus como Aquele que não poderia deixar uma pessoa querida morrer, ainda mais a avó que o tinha educado. No Vale de Acór fez também o crisma e a primeira comunhão.

Chegou a pensar ir-se embora, mas um dos utentes que com quem se cruzara na rua, “segurou-o”. Para poder sair de vez em quando, começou a ir à missa aos domingos. Foi assim que, quase sem se aperceber, descobriu Deus. “Conversava com o padre, ia às catequeses. No Vale de Acór encontrei muitas graças: uma paz de que precisava, uma alegria que não tinha e, aos poucos, fui percebendo que podia ser por ali o caminho.”

A sua vida – diz – “está cheia de milagres”. Um deles – talvez o maior – aconteceu em 2010, durante a visita do Papa Bento XVI a Portugal. Nessa altura, João Melo estava já casado – tinha conhecido a esposa no Vale de Acór. “Na mesma época, em que soubemos que íamos ter um filho, a minha mulher soube que tinha cancro no útero. Os médicos disseram-nos que tínhamos de abortar para que se iniciasse o tratamento, mas não quisemos”.

Atualmente, aos 48 anos, é terapeuta na instituição que o acolheu, onde acompanha homens e mulheres com histórias semelhantes à sua. Nos primeiros anos, trabalhou na casa de entrada. “Recebia as pessoas vindas da rua, das prisões, dos hospitais. Chegam muito debilitados, machucados.” Depois, passou para a fase de reinserção. “Tento ajudá-los a encontrar um sentido para a vida. Falo-lhes da importância de ter princípios, dignidade e partilho a minha história. Tento mostrar-lhes como é importante ter alguém que olhe por nós e que é fiel como Deus”, afirma. E sublinha: “Sinto uma enorme alegria ao ver como eles conseguem mudar”.

Com confiança, João Melo e a mulher seguiram com a gestação. Já perto do fim, em maio, por ocasião da visita do Papa Bento XVI ao santuário, o terapeuta decidiu ir a pé a Fátima com um grupo do Vale de Acór.

“No dia 12 de maio à noite, pouco depois de ter chegado, fui avisado que a bebé ia nascer. Um colega levou-me ao Hospital de Santa Maria, [em Lisboa], e passei a noite de terço na mão a andar de um lado para o outro.”

A oração deu fruto: a bebé nasceu bem e a mãe conseguiu fazer os tratamentos a tempo – está hoje de boa saúde. Desde então, João Melo faz questão de ir a Fátima a cada 13 de maio. “Ponho férias, a minha filha falta à escola. Ela sabe que é um dia para nos ajoelharmos diante de Nossa Senhora e agradecermos a vida dela e a da mãe”, conta, emocionado.

“Não me posso esquecer do que Deus já me deu e continua a dar todos os dias. Preciso de ir à missa, de comungar, de me confessar e de crescer ainda na fé. Não pode ser de outra maneira”, assegura. E sublinha: “Sou muito feliz. Não posso pedir mais”.