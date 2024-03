Papa valoriza pequenos agricultores e o papel das mulheres e jovens

“Apesar do seu valioso contributo para a agricultura, as famílias continuam a ser atingidas pela pobreza e pela escassez de oportunidades”, lamenta o Papa. Na mensagem que enviou hoje aos participantes do Fórum Rural Mundial que decorre de 19 a 21 de março, em Vitoria-Gasteiz, em Espanha, Francisco dirige palavras de alento aos pequenos agricultores e considera “louváveis” as famílias que se dedicam à agricultura, “pela forma solidária do seu trabalho e pelo estilo respeitador e delicado com o qual cultivam a terra, favorecendo sistemas agroalimentares mais inclusivos, resilientes e eficientes”.

O tema do Fórum “Agricultura Familiar: sustentabilidade do nosso planeta”, é também pretexto para o Papa valorizar “o papel insubstituível do génio feminino”. Neste contexto, as mulheres rurais representam “uma bússola segura para suas famílias, um ponto de apoio firme para o progresso da economia, especialmente nos países em desenvolvimento”, escreve Francisco.

O Santo Padre também sublinha o papel dos jovens na agricultura. “A verdadeira revolução para um futuro alimentar começa por formar e potenciar as novas gerações”, acrescentando que o contributo dos mais novos consiste em “proporcionar soluções inovadoras na abordagem de problemas antigos e na coragem para mudar”.