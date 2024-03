Bispo auxiliar de Donetsk confirma ida a Fátima

Esta será a nona edição do encontro que se realizou pela primeira vez em Valdocco, Turim, berço da Obra Salesiana, no centenário da morte de São João Bosco (1815-1888), fundador da Congregação.

Em informação enviada à Renascença, a organização revela que o Bispo Auxiliar de Donetsk, na Ucrânia, vai participar no Congresso de Maria Auxiliadora em Fátima. D. Maksym Ryabukha, sdb, irá dar o testemunho aos congressistas e presidir ao terço e procissão do último dia de agosto no Santuário de Fátima.

A nota avança que o bispo salesiano da Ucrânia “trará o seu testemunho sobre viver o sonho de São João Bosco no meio de uma comunidade em guerra”.

O prelado era diretor da casa salesiana Maria Auxiliadora, às portas da capital ucraniana, em Kyiv, no momento da invasão da Ucrânia pelo exército russo. E desde a invasão tem sido um ponto de contacto com os salesianos no país. “A Agência ANS noticiou a forma como a Igreja prestou apoio à população, na distribuição de ajuda humanitária, celebrando a Eucaristia nos «bunkers», visitando deslocados e tentando manter, quando possível, a normalidade da vida quotidiana das crianças e jovens, nomeadamente com os oratórios itinerantes e os campos de férias”, avança a nota.

O IX Congresso Internacional de Maria Auxiliadora, com o tema “Dar-te-ei a Mestra”, tem como principal objetivo “conhecer, aprofundar e difundir a devoção a Maria Auxiliadora”.

Os Congressos Internacionais de Maria Auxiliadora são eventos promovidos pela Associação de Maria Auxiliadora (ADMA) para todos os grupos da Família Salesiana, que encontram em Maria a Mãe e Mestra de todas as vocações.

Estes encontros, que se realizam, habitualmente, a cada quatro anos, são um momento de grande relevância para todos. Assim, todos os grupos da Família Salesiana são chamados a participar neste importante momento de união e de devoção.

Os promotores afirmam que “a realização deste congresso em Portugal é um acontecimento único que está a ser vivido, por todos os elementos da Família Salesiana, como um grande momento de graça”.

Os Salesianos estão presentes em Odessa, Ucrânia, desde 1958. No sul, na zona de Rito Latino, com cinco presenças, ligadas à Província da Polónia - Cracóvia, e no norte, na zona de Rito Grego, em Lviv e Kyiv.

A Visitadoria Maria Auxiliadora da Ucrânia foi fundada em 2012 e tem sede em Lviv. Com três comunidades em Lviv: a sede provincial, a comunidade Beato Filippo Rinaldi e a presença de Vynnyky. E três comunidades que se encontram suspensas: uma em Lviv, uma em Dnipro e uma em Novosilka.

Dependentes da Província Salesiana da Polónia – Cracóvia, os Salesianos estão presentes em Bibrka, Peremyshlany, Odessa e Zhytomyr.