Patriarcado de Lisboa convida à reconciliação

O Patriarcado de Lisboa está a convocar os jovens para a Vigília da Misericórdia, que vai decorrer na noite de dia 16 de março, sábado.

A vigília é uma proposta conjunta do Serviço da Juventude, da Pastoral Universitária e do Setor de Animação Vocacional e, de acordo com a página do Patriarcado, “terá uma marca penitencial”.

Este momento quaresmal, onde os jovens se vão poder confessar, vai ter lugar às 21h30, em três lugares da diocese: na Basílica da Estrela, presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, na Basílica de Mafra, presidida pelo Patriarca Emérito, cardeal D. Manuel Clemente, e no Mosteiro de Alcobaça, presidida pelo bispo Auxiliar de Lisboa, D. Joaquim Mendes.

Numa carta enviada ao clero diocesano, a Pastoral Juvenil assinala que “esta Vigília quer ser uma oportunidade para que todos possam preparar a Páscoa que se aproxima a partir do encontro com Jesus na adoração e na reconciliação”. “Este momento de encontro que propomos à diocese tem também como objetivo incentivar a comunhão dos jovens depois da JMJ Lisboa 2023”, acrescenta.